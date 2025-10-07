Milán. El accidente de parapente que causó la muerte del atleta extremo Felix Baumgartner en julio fue causado por un error humano, declaró el martes un fiscal investigador.

Baumgartner, el primer paracaidista en caer a una velocidad superior a la del sonido, falleció el 17 de julio en la costa adriática de Italia. Testigos afirmaron que el vuelo parecía normal hasta que comenzó a girar hacia el suelo, estrellándose cerca de la piscina de un balneario.

El fiscal Raffaele Iannella afirmó que la investigación no encontró problemas técnicos con el parapente motorizado de Baumgartner.

“Cayó en espiral y no pudo salir. No pudo realizar la maniobra que debería haber hecho para salir” de la caída, declaró Iannella a The Associated Press. La agencia de noticias alemana dpa fue la primera en informar sobre los resultados del informe de la fiscalía, que se finalizó en los últimos días.

PUBLICIDAD

La fiscalía solicitará ahora el archivo del caso, lo que requerirá la aprobación de un juez. Conocido como “Félix el Intrépido”, Baumgartner sorprendió al mundo en 2012 al convertirse en el primer humano en romper la barrera del sonido usando solo su cuerpo. Vestía un traje presurizado y saltó desde una cápsula elevada a más de 39 kilómetros (24 millas) sobre la Tierra por un globo gigante de helio sobre Nuevo México.

El austriaco, que formaba parte del equipo Red Bull Stratos, alcanzó una velocidad máxima de 1350 km/h (843.6 mph), el equivalente a 1.25 veces la velocidad del sonido, durante un descenso de nueve minutos. En un momento dado, entró en una barrena plana potencialmente peligrosa mientras aún estaba en velocidad supersónica, girando durante 13 segundos, según informó posteriormente su tripulación.