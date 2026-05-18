¡Hubo fiesta en Utuado!

Gabriela Díaz, la hermana de las reconocidas tenimesistas Adriana y Melanie Díaz, se casó este fin de semana con su prometido Antonio Santiago.

La noticia fue difundida por el padre de la joven, Bladimir Díaz, quien compartió algunas imágenes de la ceremonia en sus redes sociales.

“Anoche vivimos otra ocasión mágica, llena de momentos emocionantes y de unión familiar. Desde mi perspectiva, tengo que decir que somos afortunados de la unión de Gabriela y Antonio. Dos seres excepcionales que se merecen el uno al otro”, escribió el patriarca de las Díaz en su cuenta de Facebook.

PUBLICIDAD

“Gracias a la familia Santiago Hernández y demás invitados por haber compartido este momento tan especial. Sigamos el curso de la vida para el resurgir de nuevas generaciones.”, agregó Díaz.

Mientras, las hermanas Adriana y Melanie Díaz también compartieron algunas imágenes del agasajo en sus perfiles de Instagram.

Melanie, incluso, dedicó mensajes individuales tanto a su hermana como a su cuñado.

“La novia más bella de este planeta. Te amo y disfruta de esta nueva etapa con el amor de tu vida”, publicó Díaz.

Mientras, a Santiago le escribió: “Ya eras como un hermano para nosotras tres, pero oficialmente bienvenido a la familia”.

Gabriela y Antonio se comprometieron en septiembre de 2023 cuando la joven anunció el acto también en sus redes sociales.

Hace apenas unos meses, en diciembre, Melanie también contrajo nupcias.