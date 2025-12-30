Stefon Diggs, receptor estelar de los New England Patriots de la NFL, enfrenta cargos por presunto estrangulamiento y presunta agresión en un incidente ocurrido el pasado 2 de diciembre, informó este martes el Tribunal de Distrito de Dedham, Massachusetts.

Los Patriots emitieron un comunicado en el que respaldan a su jugador, quien según el equipo, negó dichas acusaciones.

“Los New England Patriots están al tanto de las acusaciones contra Stefon Diggs. Stefon ha informado a la organización que las niega categóricamente. Apoyamos a Stefon”, escribieron los Pats.

Los presuntos hechos ocurrieron un día después del triunfo de New England por 33-15 sobre los New York Giants, aunque los detalles de la agresión no han sido revelados.

“Seguiremos recopilando información y cooperaremos plenamente con las autoridades competentes y la NFL según sea necesario. Por respeto a todas las partes involucradas y dado que se trata de un asunto legal en curso, no haremos más comentarios por el momento”, concluyeron los Pats.

Se tiene previsto que Diggs comparezca ante el tribunal para la lectura de cargos el próximo 23 de enero, dos días antes del juego por el título de la Conferencia Americana, al que los Patriots intentarán arribar en los playoffs de la NFL.

Stefon Diggs es un receptor de 32 años que llegó a los Pats como refuerzo para este 2025 con un contrato de 3 años y 69 millones de dólares; en lo que va de la temporada acumula 82 recepciones para 970 yardas y 4 anotaciones.

Su experiencia en la NFL comenzó en los Minnesota Vikings, equipo que lo reclutó en la quinta ronda del Draft del 2015.

Entre 2020 y 2023 jugó para los Buffalo Bills, el año pasado estuvo con los Houston Texans.

En 11 años de carrera ha sido seleccionado en cuatro ocasiones al Pro Bowl y ha sido designado una vez All-Pro; fue líder en recepciones y yardas por recepción en 2020.

Los New England Patriots cerrarán este domingo la campaña regular ante los Miami Dolphins, partido en el que buscarán el triunfo y esperarán una derrota de los Denver Broncos ante los Chargers para arribar a los playoffs como el número uno de la Conferencia Americana, posición que da derecho a recibir sus juegos en casa.