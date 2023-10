Santiago, Chile. Steven Piñeiro se colgó al cuello su primera medalla del ciclo olímpico, ésta en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, y le prometió otra en los Juegos Olímpicos París 2024 a una persona especial .

La presea conquistada por Piñeiro en la tarde del domingo es la cuarta de la delegación de Puerto Rico en los Juegos Santiago 2023.

El colorido skater cumplió logrando con una medalla de bronce este domingo en la modalidad Park de los Juegos Panamericanos con una puntuación de 83.24, la que consiguió en el tercer de tres intentos en el bowl del parque del Estadio Nacional, que estuvo llenó en ambiente de este deporte.

8 Fotos En los Juegos Panamericanos Santiago 2023, el boricua llegó tercero en la modalidad Park, la misma en la que finalizó sexto en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Fue su segunda medalla con el Comité Olímpico de Puerto Rico y su primera de ciclo olímpico. La patineta solamente ha estado como deporte oficial en las Olimpiadas Tokio 2020 y ahora en Santiago 2023.

“Estoy orgulloso de representar a Puerto Rico en este tipo de evento”, dijo el toabajeño. “Quería el oro, pero me faltó ese último truco; con ese ganaba. Pero como quiera me siento orgulloso y quiero dar las gracias a mi equipo de trabajo, a mis auspiciadores, a todo el mundo que me ama, y eso incluye a todo Puerto Rico. Me encanta Puerto Rico. Lo amo. Siempre siento un orgullo profundo de representar a Puerto Rico, que me corre por las venas”.

Piñeiro ejecutó su primer recorrido por el bowl y falló segundo. El primero le dio hasta ese momento el segundo lugar entre los nueve participantes.

El brasileño Augusto Takahashi desbancó al boricua de la segunda posición con un recorrido de 84.12 puntos en su segundo intento.

Esto es para ti, abuelo Paul. Eres una bendición. Siempre pienso en ti. Eres la mejor persona en mi vida y te amo con todo, y tengo una de oro para ti en París” - Steven Piñeiro / Skater

Piñeiro, quien falló su segundo intento, fue el tercero y los ejecutó no tan bien como quería y los jueces le dieron una puntuación de 83.24 que no fue suficiente para ascender más posiciones.

El ganador lo fue el estadounidense Robert Nye con 86.68 puntos.

El boricua recibió felicitaciones del público por su medalla. Y fue imán de la juventud cuando se salió de su perímetro para acercarse a las gradas. Ahí, muchos quisieron retratarse con el atleta boricua.

Steven Piñeiro se cuelga el bronce en Chile. ( Ramón “Tonito” Zayas )

Al final, Piñeiro le dedicó la medalla a su abuelo paterno, Paul Marrero Salgado, quien marcó su vida.

“Esto es para ti, abuelo Paul”, dijo a modo de mensaje. “Eres una bendición. Siempre pienso en ti. Eres la mejor persona en mi vida y te amo con todo, y tengo una de oro para ti en París”, dijo.

Piñeiro cerró la primera participación de la patineta boricua en unos Juegos Panamericanos. También representaron a Puerto Rico los skaters Vianez Morales y Manny Santiago, ambos en la modalidad Street.