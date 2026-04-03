El arresto de Tiger Woods tras un accidente de tránsito en Florida sigue generando repercusiones, especialmente luego de la divulgación de imágenes de la cámara corporal de la policía que revelan un detalle inesperado: el deportista aseguró haber estado en contacto telefónico con el presidente, en lo que ha sido interpretado como referencia a Donald Trump, el mandatario de Estados Unidos.

El incidente ocurrió el pasado 27 de marzo en Jupiter Island, cuando Woods sufrió un accidente con su vehículo tras intentar adelantar a otro automóvil, lo que provocó que su SUV terminara volcada. Las autoridades acudieron rápidamente al lugar y, tras evaluar la situación, determinaron que el golfista presentaba signos de alteración, por lo que procedieron a realizarle pruebas de sobriedad en el sitio.

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Sin embargo, más allá del siniestro y del posterior arresto por conducir bajo los efectos de sustancias, lo que más ha llamado la atención es el contenido del video policial divulgado recientemente. En las imágenes, Woods aparece desorientado y sorprendido por su detención, mientras conversa con los agentes. En ese contexto, el propio deportista menciona que había estado hablando con “el presidente”, en referencia a Donald Trump, poco antes del accidente.

Woods mantiene una relación sentimental con Vanessa Trump, la exesposa de su hijo, Donald Trump Jr. Además, tienen una larga historia en común porque han jugado golf juntos durante años.

El comentario de Trump

Tras hacerse público el caso, el propio Donald Trump reaccionó y expresó su apoyo al golfista, a quien calificó como un “amigo cercano”, destacando además los problemas físicos que ha enfrentado Woods a lo largo de su carrera debido a múltiples lesiones. “Me siento muy mal por él. Tiene algunas dificultades. Es un amigo muy cercano mío, una persona increíble. Un hombre increíble pero con algunas dificultades”, declaró el mandatario.

"I was just talking with the president.” Tiger Woods told police he called Trump after he rolled his vehicle, and moments before he was arrested for DUI, according to bodycam video. https://t.co/fZLmpppFSl pic.twitter.com/yDzyBXwkuA — New York Post (@nypost) April 2, 2026

El material también muestra que el exnúmero uno del mundo tenía dificultades para mantenerse estable y completar las pruebas de coordinación exigidas por los agentes. Durante el procedimiento, los policías encontraron en su poder pastillas identificadas como hidrocodona, un analgésico opioide, lo que reforzó la sospecha de que se encontraba bajo los efectos de medicamentos.

Aunque Woods dio negativo en la prueba de alcoholemia, se negó a someterse a un examen adicional para detectar drogas, lo que derivó en cargos por conducir bajo los efectos de sustancias y por negarse a realizar la prueba correspondiente. Posteriormente, fue trasladado a un centro de detención, donde permaneció varias horas antes de recuperar la libertad bajo fianza.

No obstante, el foco mediático se ha centrado en la llamativa revelación del propio deportista en el momento de su arresto, un detalle que ha elevado el impacto del caso a nivel internacional.

Mientras avanza el proceso judicial, Woods ya ha declarado su intención de enfocarse en su recuperación personal, en medio de un escándalo que vuelve a poner su vida fuera del campo en el centro de la atención pública.