Wrestlemania 41, el evento más importante del año de WWE, ya está aquí.

Por sexto año consecutivo, el Super Bowl de la lucha libre será un espectáculo de dos noches. Esta vez, WWE se adueñará de la Ciudad del Pecado con una anticipada cartelera los días 19 y 20 de abril en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

La primera noche será encabezada por una triple amenaza entre Roman Reigns, Seth Rollins y CM Punk. Será la primera pelea estelar de Punk en Wrestlemania y su primera vez en el “Escaparate de los Inmortales” desde que se enfrentó a The Undertaker en 2013.

Además, Paul Heyman estará en la esquina del autoproclamado “mejor del mundo” y no en la de Reigns, como ha hecho desde que asumió el rol de “Jefe Tribal”.

Por otra parte, la segunda noche será protagonizada por Cody Rhodes y John Cena en una lucha por el campeonato de WWE. Será el primer combate de Cena desde que se cambió al bando de los rudos y su última ocasión peleando en Wrestlemania.

¿Cómo puedo ver Wrestlemania 41?

El evento se transmitirá en Puerto Rico a través del servicio de streaming Peacock a partir de las 7:00 p.m. en ambas noches. No obstante, habrá un programa previo a la cartelera que comenzará a las 4:00 p.m. y estará disponible en el canal oficial de WWE en YouTube.

Peleas y predicciones

Primera noche

Gunther vs. Jey Uso por el campeonato peso pesado

La primera noche abrirá con Gunther defendiendo el campeonato peso pesado de WWE en una lucha que tiene a algunos contentos y a otros molestos. En lo personal, hubiese preferido que Jey no ganara el Royal Rumble, pero debo admitir que después de que Gunther le dio una pela a Jimmy Uso esta rivalidad se puso interesante.

Quizás lo más memorable de esta pelea sea la entrada de Jey, cuando más de 70,000 personas en el Allegiant Stadium estén haciendo el “Yeet” con él.

Pienso que esta será la razón por la que Uso se proclamará esta noche campeón mundial por primera vez en su carrera. Y es que Gunther podrá ser uno de los mejores luchadores del mundo, pero Jey tiene al público en sus manos y las ventas de su mercancía están por las nubes.

The War Raiders (Erik y Ivar) vs. The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) por los campeonatos mundiales en pareja

En lo que será su primera pelea importante desde que hicieron el cambio al bando de los rudos, The New Day retará a The War Raiders por los campeonatos mundiales en pareja. Kofi Kingston y Xavier Woods han obtenido buenas reacciones desde aquella noche en la que se le viraron a Big E y lo botaron del New Day, pero aun así pienso que esta no será su noche. Entiendo que The War Raiders defenderán con éxito sus correas con la ayuda de Big E.

Rey Mysterio vs. El Grande Americano

Rey Mysterio estaba pautado a medirse a El Grande Americano, quien claramente no es Chad Gable, en Wrestlemania 41, pero esa lucha se puso en duda cuando el legendario luchador salió el viernes de SmackDown con una aparente lesión. Su lugar podría ser tomado por Rey Fénix, pero WWE no ha confirmado el cambio al momento de esta redacción. A pesar de esto, creo que Mysterio o Fénix derrotarán a El Grande Americano, con la intervención del que no esté involucrado en el combate.

Jade Cargill vs. Naomi

Por primera vez en la historia, dos mujeres se enfrentarán en WrestleMania en un combate mano a mano sin un campeonato en juego. Esta será la primera pelea de Jade Cargill desde que regresó de su lesión, por lo que pienso que saldrá victoriosa, aunque Naomi ha hecho un gran trabajo como ruda.

LA Knight vs. Jacob Fatu por el campeonato de Estados Unidos

LA Knight tratará de retener el campeonato de Estados Unidos ante un Jacob Fatu que ha impresionado a muchos desde su llegada a WWE. Pese a que LA Knight ha sido mejor campeón que Shinsuke Nakamura, es el momento de que Fatu pruebe el oro en la empresa de lucha libre más importante del mundo y pienso que apretarán el gatillo esta noche. Jacob será el nuevo monarca de Estados Unidos.

Tiffany Stratton vs. Charlotte Flair por el campeonato femenino de WWE

En lo que promete ser la lucha más importante de su joven carrera, Tiffany Stratton intentará defender el título femenino de WWE ante Charlotte Flair, la 14 veces campeona mundial.

Rumbo a Wrestlemania, esta rivalidad se fue a lo personal cuando ambas luchadoras se salieron del libreto en un SmackDown, según reportes. Sin embargo, considero que será otro clásico de Flair en el “Escaparate de los Inmortales”.

Pienso que sucederá algo parecido a Wrestlemania 39, donde Flair cayó ante una Rhea Ripley que estaba en ascenso. Stratton, de 25 años, debería ganar para continuar consolidándose como una de las nuevas caras de la división femenina.

Roman Reigns vs. Seth Rollins vs. CM Punk

Roman Reigns, Seth Rollins y CM Punk en un mismo ring. Con tres futuros miembros del Salón de la Fama de WWE en la estelar, no existen dudas de que esto será un clásico. La gran interrogante es: ¿qué sucederá con Paul Heyman? Esto, luego de que Punk revelara que el favor que Heyman le debía era acompañarlo al cuadrilátero en la lucha estelar de WrestleMania. Por eso, Reigns no tendrá a su lado al “Wiseman”.

En esta lucha podría suceder muchas cosas. Primero, entiendo que el “Jefe Tribal” no saldrá por la puerta ancha para continuar el ángulo de que poco a poco lo ha perdido todo. Ya no es aquella figura que parecía imposible y ahora lo abandonó Heyman. Con eso en mente, Punk y Rollins son los favoritos a ganar. Pero, Punk venció a Rollins hace unos meses, por lo que pienso que este último es quien más necesita esta victoria.

La primera noche terminará con Rollins saliendo airoso y quizá hasta con Heyman a su lado.

Segunda noche

Iyo Sky vs. Bianca Belair vs. Rhea Ripley por el campeonato mundial femenino

Para mí, esta triple amenaza entre Iyo Sky, Bianca Belair y Rhea Ripley lo tiene todo para no solo robarse el ‘show’ en la segunda noche de Wrestlemania, sino el fin de semana completo. Cualquiera de las tres sería una campeona con credibilidad, pues se trata de tres de las mejores luchadoras del mundo, pero opino que Sky defenderá con éxito su título para solidificar su estatus en la división femenina. Sería un revés que no afectaría a Ripley y Belair, ya que ambas son consideradas las caras de esta división.

Liv Morgan y Raquel Rodríguez vs. Bayley y Lyra Valkyria por los campeonatos femeninos en parejas

Se viene traición en esta. Algo me dice que Bayley traicionará a Lyra Valkyria, campeona femenina intercontinental, para retarla en un futuro por el título. Una rivalidad así es lo que necesitan ambas luchadoras en estos momentos de sus carreras. Por esto, pienso que Morgan y Rodríguez continuaron su reinado en Wrestlemania.

AJ Styles vs. Logan Paul

Esto será un luchón. AJ Styles, uno de los mejores luchadores de las últimas dos décadas, y Logan Paul, quien ha demostrado tener talento dentro del ring. Desafortunadamente, Styles está en los últimos años de su carrera, así que pienso que WWE lo usará como trampolín para impulsar aún más a Paul. Gana Logan.

Bron Breakker vs. Penta vs. Finn Balor vs. Dominik Mysterio por el campeonato intercontinental

Bron Breakker tendrá el domingo su defensa más complicada del título intercontinental frente a Penta, Finn Balor y Dominik Mysterio. Es de esas luchas que cualquier resultado sería bueno. Breakker es un futuro campeón mundial, por lo que un triunfo en el “Escaparate de los Inmortales” lo ayudaría bastante. Penta se ha ganado el cariño del público desde que debutó en enero, Balor necesita desesperadamente una victoria importante y a Mysterio no le vendría mal ganar su primer título individual en el roster principal. Creo que será la noche de Dominik. Quizá también suceda la anticipada traición de The Judgment Day a Balor en el proceso, pero el campeonato intercontinental terminará en la cintura de Dom.

Damian Priest vs. Drew McIntyre en una lucha callejera

Una de las luchas más impredecibles de la noche será la pelea callejera entre el puertorriqueño Damian Priest y Drew McIntyre. No obstante, pienso que McIntyre saldrá victorioso en lo que será un luchón. El escocés ha sido uno de los mejores luchadores de WWE desde Wrestlemania 40, pero no ha sido recompensado con victorias importantes. Eso cambiará el domingo, cuando buscará vengarse de Priest por haberle arrebatado el campeonato peso pesado en WrestleMania 40.

Randy Orton vs. ?

Randy Orton estaba programado para enfrentar en Wrestlemania 40 a Kevin Owens, pero el canadiense sufrió una lesión en el cuello que lo mantendrá fuera de acción por varios años, de acuerdo con reportes. Ahora, Orton no tiene un rival en el “Escaparate de los Inmortales”. De todos modos, subirá al ring, pero la pregunta es: ¿a quién se enfrentará?

Esta situación me recuerda a cuando Rhodes regresó a WWE en Wrestlemania 38 y se midió a Rollins. Múltiples medios han informado que el oponente de Orton será Rusev, quien aparentemente firmó de nuevo con la compañía tras su salida de WWE. Si se trata de un luchador de renombre que esté volviendo a la empresa, Orton perderá.

Cody Rhodes vs. John Cena por el campeonato de WWE

La pelea más esperada del fin de semana. Cody Rhodes y John Cena por el campeonato de WWE. La nueva cara de la lucha libre contra quién cargó este negocio por dos décadas.

Este será el último Wrestlemania de Cena y su sexta vez en la estelar. Después de aquel histórico cambio al bando de los rudos en Elimination Chamber, no veo a Cena perdiendo el domingo. Por esta razón, pienso que Cena hará historia el domingo y romperá el récord de Ric Flair, capturando su decimoséptimo título mundial. Tampoco dudo de que en el proceso aparezcan el “Final Boss” The Rock y Travis Scott, y ayuden a Cena.