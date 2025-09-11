Tokio. En los 16 años que han transcurrido desde que Usain Bolt estableció sus récords mundiales en los 100 y 200 metros, nadie ha estado realmente cerca de superarlos.

Bolt, uno no de los grandes del atletismo de todos los tiempos y tal vez aún la estrella más reconocible del deporte, dijo que observa a los mejores velocistas de hoy y no espera que eso cambie pronto.

“No, no estoy preocupado”, afirmó Bolt en un evento de Puma el jueves, dos días antes del inicio del campeonato mundial. “Creo que el talento está ahí, habrá atletas talentosos que surgirán y lo harán bien. Pero en este momento, no veo a ningún atleta capaz de romper el récord, así que no estoy preocupado”.

Bolt estableció ambos récords — 9.58 en los 100 y 19.19 en los 200 — en el Mundial de Berlín en 2009.

Desde entonces, solo otro corredor, Yohan Blake, ha bajado de los 9.7 en los 100, y solo Blake ha corrido más rápido que 19.3 en los 200.

El estadounidense Noah Lyles es el único velocista que ha hablado abiertamente sobre eclipsar las marcas de Bolt. Lyles causó revuelo en 2023 cuando dijo que estaba pensando en tiempos de 9.65 y 19.10, diciendo “tengo una buena razón para creer que voy a hacer algo que nunca he hecho antes”.

Lyles logró una hazaña al estilo Bolt al ganar ambos sprints en el Mundial de ese año, pero aún no ha superado los 19.31 que corrió en el mundial de 2022 para romper el récord estadounidense de larga data de Michael Johnson.

El tiempo más rápido de este año en los 100 metros fue registrado por el jamaicano Kishane Thompson, cuyo 9.75 lo convierte en un favorito de cara a la final del domingo, que se espera incluya a Lyles, al estadounidense Kenny Bednarek y al también jamaicano Oblique Seville.

Bolt predijo un final 1-2 para Jamaica, con Thompson y Seville en la cima del podio.

“Todo depende de si pueden ejecutar — no escuchar el ruido y salir a ejecutar,” dijo Bolt.

Con su zancada erguida y su estatura de 1.83 metros, Gout Gout, un australiano de 17 años, ha sido comparado con Bolt, en parte porque Gout está ligeramente por delante de donde estaba Bolt, en términos de tiempo, cuando tenía 17 años.

¿Podría Gout ser el hombre que rompa uno de los récords de Bolt?

“Siempre es fácil cuando eres más joven,” dijo Bolt. “La transición de juniors a seniors siempre es más difícil. Todo se trata de conseguir el entrenador adecuado, tener a las personas adecuadas a tu alrededor”.

Bolt dijo que las mejoras en las superficies de las pistas y en los zapatos — Puma, por ejemplo, publicó los resultados de un estudio que concluyó que habría corrido 9.42 en Berlín usando los zapatos de hoy — hacen inevitable que sus récords caigan algún día. Solo que no ahora.

“Todo evoluciona en la vida, la gente intenta mejorar, intenta ser más rápida,” dijo. “No será una sorpresa si realmente sucede”.