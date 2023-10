El “breakdancing” moderno tuvo su génesis en las arterias de la ciudad de Nueva York durante la década de 1970. Era lo más cercano a una pelea callejera. Sin embargo, aquellos que practican y dominan el arte, ahora lo consideran un “lenguaje universal”.

Décadas después, el “breaking” tendrá presencia en otros escenarios. El próximo 3 de noviembre, la disciplina debutará en los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, y Puerto Rico estará representado gracias al talento de Víctor “Choky” Custodio. En las competencias, el joven puertorriqueño hará honor a su creatividad con miras a obtener la clasificación directa para los Juegos Olímpicos París 2024.

Sin embargo, Custodio prefiera dar un ‘paso’ a la vez.

“Comencé por mi papá, viéndolo y al principio me gustó, pero con el tiempo lo cogí en serio. El “breaking” requiere fuerza, disciplina y creatividad. Me inspiro en todo lo que veo. Muchas de mis rondas las inspiro en los comics de Spider Man, por ejemplo”, compartió Custodio.

El "breaking" sobresale por movimientos tipo acrobáticos y pasos en el suelo, “power moves” y poses al ritmo de la inventiva musical de un “discjokey”. ( Suministrada )

Una rutina cuyo tiempo de duración fluctúa entre 35 segundos y un minuto, sobresale por movimientos tipo acrobáticos y pasos en el suelo, “power moves” y poses al ritmo de la inventiva musical de un “discjokey”. En Santiago, Custodio tendrá que llamar la atención de un jurado integrado por nueve personas que pasarán juicio a sus habilidades.

“Cada uno tiene cinco aspectos a considerar y votan en “overall”, ejecución y dinamismo. La música no la escogemos. Hay un “Dj” específico que viene preparado con pistas originales. Me adopto a la música del momento”, dijo.

“Tengo rondas que expresan lo que aprecio, por algo que pasé o el tiempo que me tardé haciendo una rutina. A este nivel, tienes que ir con tu ronda y estar súper preparado”, agregó.

Custodio reconoce que clasificar a París es una meta, pero prefiere concentrar su preparación en los Panamericanos.

“Estoy entrenando con un plan de ataque. Ya vi las rondas y tenemos chances de medalla. Me veo lejos. Ahora mismo, pienso en los Panamericanos y no he podido procesar lo que sería clasificar a unas olimpiadas. Sería algo gigante, lo máximo porque los puertorriqueños tenemos la cría para hacer de todo”, afirmó.