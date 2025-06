La Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) reaccionó a Primera Hora el jueves a través de su abogado y vicepresidente, José Marxuach, a la demanda radicada por los jugadores Arturo Iglesia y Jonathan Rodríguez, quienes alegan que la llamada cláusula de reserva viola sus derechos constitucionales.

La acción legal, radicada el 26 de mayo, también denuncia que la Federación opera como un monopolio sobre el voleibol en la isla. Asimismo, que penalizan a quienes intentan hacer valer sus derechos ante los tribunales.

Los ocho equipos de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) -Caribes de San Sebastián, Changos de Naranjito, Plataneros de Corozal, Mets de Guaynabo, Gigantes de Carolina, Gigantes de Adjuntas, Patriotas de Lares y Cafeteros de Yauco- figuran entre los demandados.

“Nosotros nos vamos a defender. Creo que esa demanda tiene errores crasos y alegaciones que no aplican a la situación de hecho. Nosotros no vamos a juntar las manos y buscar un acuerdo en este momento, porque no lo merece”, expresó Marxuach a este medio en una comunicación vía telefónica.

“Nosotros vamos a pelear porque eso es el fin primordial de cualquier federación y de cualquier liga. Cualquier liga lo que busca es sus jugadores pertenezcan a los equipos y se cree un balance competitivo a base de ello”, agregó.

Marxuach defendió a toda costa la cláusula que se estableció desde la década de los 1990, pero que ha sido actualizada a juicio de cada ente deportivo.

“La cláusula de reserva lo que va dirigido es al balance competitivo, para que los equipos que desarrollan sus jugadores no los pierdan por el mero hecho de que es un nuevo año y yo (como jugador) quiero esto”, dijo.

“Le da al equipo que lo desarrolló, al equipo que lo tiene bajo contratación, el derecho a reservarlo para el próximo año. Y eso es completamente legal”, aseguró el licenciado.

De acuerdo a la demanda y el abogado de los jugadores, Michael Corona, Iglesias y Rodríguez no están bajo contrato con ninguno de los ocho sextetos. No obstante, Marxuach desmintió esta alegación.

Iglesias, aunque no ha jugado en las pasadas cuatro temporadas en la isla, está atado a los Caribes de San Sebastián. El colocador, de 29 años, intenta negociar un contrato con los Changos, pero primero debe ser declarado agente libre, había indicado Corona a este medio.

“La Federación adjudicó esa controversia estableciendo que sí, que los jugadores están bajo contrato y el hecho de que tú no quieras firmar no significa que no estés bajo contrato, porque si no, todo el mundo no firma y ya son libres. Y eso no es así“, comentó Marxuach.

Por su parte, Rodríguez, de acuerdo a Corona, fue canjeado de los Changos a Carolina, sin su consentimiento.

Marxuach contempló para él un proceso de arbitraje.

“Si tú no tienes contrato, te van a hacer una vista de arbitraje. Y si tú no quieres llegar a un acuerdo, vas a estar reservado como quien dice por no acatar la decisión de ese árbitro salarial”.

Soluciones internas

En cuanto a la alegación sobre que la FPV no permite que sus jugadores intenten resolver sus conflictos por la vía legal, el licenciado indicó que es un mecanismo para que se clarifique el asunto de forma interna.

“Lo que quieren es que se discutan cuáles son las controversias internamente y poderlas resolver. Pero si tú tampoco quieres llegar a un acuerdo o tú no vas a entender nunca que estás equivocado, estas son las cosas que pasan. Se buscan abogados y radican demandas”.

“La realidad es que esa regla es completamente válida. Que me citen un caso que diga que no lo es”, afirmó.

El tribunal le otorgó a la Federación un plazo de diez días -luego del emplazamiento- para contestar la demanda una vez se complete el proceso de emplazamiento.

La temporada 2025 arranca este jueves con un partido entre los Cafeteros de Yauco y los Plataneros de Corozal, en el Coliseo Juan C. Berríos de Barranquitas, a las 8:00 p.m.