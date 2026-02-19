El juego del martes de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) entre las Atenienses de Manatí y las Cangrejeras de Santurce en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito” fue detenido en el tercer parcial tras un incidente que involucró a una jugadora.

Antes de que Nicole Drewnick ejecutara un servicio, se escucharon gritos provenientes del banquillo de Manatí. Cuando las jugadoras miraron hacia atrás, vieron a Soreily Ortiz, líbero de las Atenienses, tendida sobre el tabloncillo cerca de las gradas laterales.

Ortiz permaneció en el suelo hasta que fue atendida por el personal médico. Después de varios minutos, fue trasladada fuera de la cancha en camilla.

Un portavoz de las Atenienses confirmó a Primera Hora quién era la jugadora, ya que no fue identificada en la transmisión. Según la persona que habló con este medio, el equipo entiende que esta situación fue producto de una contusión causada por una jugada momentos antes del incidente.

Sin embargo, Ortiz se encuentra estable tras ser transportada al Doctor’s Center Hospital Manatí. El partido, por su parte, no se reanudó luego de este suceso. Las Cangrejeras, que marchan invictas en 10 encuentros, habían ganado los primeros dos sets y tenían una ventaja de 15-10 en el tercero.