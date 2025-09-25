El puertorriqueño Fernando Morales es el nuevo asistente del club de voleibol femenino de Nebraska en la LOVB Pro, una liga profesional en Estados Unidos.

La firma fue anunciada el martes por el equipo. Morales acompañará en las líneas a la dirigente Suzie Fritz, quien regresa al sexteto para otra temporada.

Morales estuvo a cargo de la Selección Nacional femenina desde octubre de 2020, pero abandonó el cargo en marzo del año pasado tras recibir una oferta para asumir la dirección de Corea del Sur, sexteto que aún dirige.

Además del boricua, la otra nueva integrante del conjunto de Nebraska es Mackenna Basore, una experta en análisis y operaciones con casi una década de experiencia, que trabajará como coordinadora de operaciones técnicas.