La Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) mostró solidaridad con familiares y amigos de la joven voleibolista Rosniellys Marcano Carrasquillo, de 14 años, quien fuera asesinada la noche del domingo en el barrio medianía Alta de Loíza, en un incidente que aún investiga la Policía.

Según la información preliminar, Marcano Carrasquillo y su prima, de la misma edad, regresaban a su hogar luego de participar en torneo de voleibol en Bayamón cuando fueron heridas de bala por sicarios que transitaban en motoras. Las víctimas viajaban en un Kia Forte rojo, modelo 2013, junto al tío de la víctima, cuando dos motociclistas se les acercaron. Según el testimonio preliminar del querellante, Héctor Carrasquillo Ayala, de 38 años, al entrar a la calle 3T del sector Tocones, fueron tiroteados.

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Rosniellys murió en el hospital Dr. Federico Trilla, de la Universidad de Puerto Rico, en Carolina, mientras que, al momento, la otra adolescente permanecía hospitalizada en condición de cuidado.

“La Federación Puertorriqueña de Voleibol expresa su más profundo pesar ante el trágico suceso ocurrido en Loíza, donde perdió la vida la joven Rosniellys Marcano Carrasquillo, miembro de nuestra comunidad deportiva”, expresó la FPV en un escrito compartido en sus redes sociales.

Las adolescentes pertenecen al equipo North Volleyball Puerto Rico.

“Nos unimos en solidaridad con sus familiares, amistades, compañeras de equipo y entrenadores en este momento de inmenso dolor. Elevamos nuestras oraciones por el descanso de su alma y pedimos fortaleza para todos los que hoy sufren su partida”, reza el comunicado.

“De igual manera, extendemos una oración especial por la joven que permanece hospitalizada, rogando por su pronta recuperación y que Dios derrame sobre ella sanación, protección y esperanza en estos momentos difíciles. El voleibol puertorriqueño está de luto. En nombre de la Federación Puertorriqueña de Voleibol y su presidente, Dr. César Trabanco, reiteramos nuestro acompañamiento y solidaridad.