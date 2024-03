Juncos. El exitoso dirigente de las Criollas de Caguas, Juan Carlos Núñez, dijo que no es “permitido” para una franquicia tan ganadora como la que dirige el eliminarse tan temprano en la postemporada del Voleibol Superior, y describió su temporada como un “desastre”. Destacó que en el torneo el equipo nunca encontró una líder que le diera estabilidad al grupo y asumiera cargar a un equipo que no contaba con seis de sus habituales jugadoras por éstas estar jugando en ligas fuera de Puerto Rico.

Las Criollas quedaron eliminadas en los cuartos de final el domingo en la noche ante las vecinas Valencianas de Juncos. El sexteto fue barrido en tres juegos perdiendo 9 de los 11 parciales jugados.

En un camerino que reflejaba el ambiente de la eliminación, Núñez describió como “no permitida” la temprana eliminación para la fraquicia que siempre ha aspirado a la excelencia y que ha ido a 28 finales desde el 1980 y ha ganado 14 de esas.

“Es un sinsabor. Como competidor que siempre he sido, estas cosas no son permitidas en las Criollas. Son cosas a las que no estamos acostumbrados”, dijo.

Es la segunda vez corrida que las Criollas no llegan a las semifinales. Han ido perdiendo terreno hacia el liderato de campeonatos del Voleibol Superior luego de haberse colocado a solamente tres títulos de las líderes Pinkin, quienes han ganado los últimos dos títulos y suman 19 títulos.

La temporada 2024 de las Criollas fue sobretodo inestable. Finalizaron quintas en la temporada regular. Jugaron para marca de 9-15 y solamente tuvieron un punto de ventaja sobre el sexto y final clasificado a la postemporada. Perdieron siete juegos en cinco sets, lo que es raro para un equipo que tradionalmente cierra juegos. Y cayeron cinco veces por 3-0.

Durante la temporada cambiaron de refuerzos, de colocadoras, y nunca pudieron pisar firme.

“Lo único positivo de la temporada fue el principio, en el que ganamos dos juegos. Luego fue un desastre”, describió el dirigente que ha sido campeón en Carolina, Toa Baja y Caguas. “Fueron muchos más bajos que altos. Carecimos de personalidad de grupo, de líderes. Nunca tuvimos esa persona, una que cogiera la batuta. Como grupo no lo hicimos. Nunca salimos a flote. Como hoy (domingo), que jugamos sets cerrados y no los pudimos cerrar, como las veces que ganábamos dos sets y perdíamos en cinco, o cuando jugábamos dos sets buenos y al siguiente nos daban un 25-12, 25-13. Esa fue la constante de este grupo”.

La libero Shara Venegas fue una de las líderes que le hizo falta a las Criollas.

Eso sí, hay que ser justo en recordar que Caguas este año no contó con los servicios de la líbero Shara Venegas, las acomodadoras Wilmarie Rivera y Raymariely Santos, las esquinas Stephanie Enright y Pilar Marie Victoriá, ni los de la central Alba Hernández. Todas están jugando fuera de Puerto Rico. De su núcleo de nativas titulares, la central Diana Reyes fue la única que vio acción con el equipo en el 2024.

La forma en que se presentarán las Criollas en el 2025 dependerá de las decisiones de su apoderado Francisco ‘Furiel’ Ramos, dijo Núñez, quien ha dicho durante la temporada que tiene planes de hacer una renovación de equipo. De ser así, Núñez adelantó que la fanaticada de Caguas necesitará paciencia.

“Hay que ver qué quiere hacer el apoderado. En un momento se habló de renovar el grupo. Las renovaciones requieren paciencia. A veces se hacen rápido o a veces se tardan años. Pero hay que ver los planes que él tiene con el grupo. Él es el dueño. Hay que ver qué es lo que quiere”, dijo.