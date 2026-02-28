La jornada del viernes de la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF) tuvo a las Cangrejeras de Santurce defendiendo su invicto con una cuarta victoria sobre las campeonas Criollas de Caguas.

Santurce sumó tres puntos para continuar sin conocer la derrota en 13 salidas y elevar su total a 36 puntos, tras vencer en cuatro parciales (19-25, 28-26, 26-24, 25-10) a Caguas.

Con ventaja de 2-1 en el partido, Santurce entró al cuarto parcial con paso arrollador, dominando el primer tiempo técnico 8-3 gracias a un ataque positivo de Andrea Rangel por zona dos, haciendo picar el balón en zona uno de Caguas. Luego, un avance de 8-0 culminó con un remate de Tamara Otene por zona cuatro.

El resto fue historia. Las Cangrejeras llegaron al punto de set 24-6 con otro ataque que picó en zona uno del lado cagüeño, y cerraron el parcial y el partido 25-10 con un bloqueo de Neira Ortiz sobre Diana Reyes en un intento de ataque por el medio.

Santurce dominó las estadísticas colectivas: 61-50 en ataques, 15-8 en bloqueos, 4-1 en servicios directos, 93-81 en defensas, 45-35 en pases y 26-12 en asistencias.

La ofensiva cangrejera tuvo cinco jugadoras en doble dígito: Tamara Otene con 20 puntos, seguida por Helena Grozer con 19, Kara McGhee con 16, y Andrea Rangel y Neira Ortiz con 11 cada una.

Por Caguas, que no sumó puntos y ahora juega para 8-8 con 25 puntos acumulados, aún en el segundo lugar de la tabla, Génesis Collazo aportó 16 puntos y Jenaisya Moore añadió 15.

En el otro partido de la noche, las Atenienses de Manatí se impusieron en cinco parciales sobre las Valencianas de Juncos con marcadores de 25-20, 19-25, 26-24, 27-29 y 15-12.

Manatí sumó dos puntos y se mantiene en el cuarto lugar con marca de 6-10 y 19 puntos acumulados. Las Valencianas añadieron un punto y continúan en la última posición con récord de 5-10 y 15 puntos.

La acción de la LVSF recesa este sábado y cierra la séptima semana el domingo con dos juegos: las Criollas reciben a las Pinkin de Corozal, mientras que las Cangrejeras visitan a las Valencianas de Juncos.

Ambos encuentros están pautados para comenzar a las 7:00 p.m.