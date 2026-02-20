A cinco semanas desde que comenzó la temporada 2026 de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF), las Cangrejeras de Santurce aún marchan invictas bajo la dirección del español Pascual Saurín.

Santurce ganó los 10 partidos que ha disputado en lo que va del torneo y suma 27 puntos para colocarse en la cima de la tabla de posiciones rumbo a la jornada del viernes.

Sin embargo, Saurín admitió que no le ha prestado mucha atención a la buena racha en una campaña regular que no elimina equipos y está más concentrado en perfeccionar ciertos aspectos de cara a la postemporada.

“Todo esto es fruto del trabajo de la temporada anterior”, dijo el entrenador de las Cangrejeras a Primera Hora . “Ya el grupo se conoce. Eso ha hecho que se haya generado una dinámica de juego y salgamos con más confianza al campo. Pasamos nuestros momentos malos, pero también sabemos salir de ellos”.

“Pero nosotros no estamos muy centrados en el tema del invicto. A nosotros eso nos da igual. Lo que hacemos es enfocarnos en nosotros mismos y mejorar más cosas para la postemporada porque en esta liga todo el mundo clasifica”, continuó.

Saurín tomó las riendas de Santurce en enero de 2025, apenas unos meses después de que Jamille Torres guiara el sexteto crustáceo al campeonato. En su primer año, el español llevó al conjunto de la capital a su segunda final consecutiva, pero perdieron ante las Criollas de Caguas en seis juegos. El dirigente atribuyó el buen momento que atraviesa la franquicia a esa experiencia y a que los entrenamientos empezaron tan temprano como el 1 de noviembre.

“Empezamos a practicar el 1 de noviembre pensando un poco en el calendario de competición que, como estamos viendo, es muy apretado y apenas tenemos días para poder practicar. Lo único que hemos hecho en febrero es jugar. Tenemos competición solamente, porque las prácticas son para pequeños detalles que queremos corregir, ya que no se puede sobrecargar mucho a las jugadoras”, explicó el técnico.

Una de las integrantes de las Cangrejeras que más se ha destacado en estas primeras cinco semanas de competición es Neira Ortiz. La central, de 32 años, lidera el torneo en bloqueos con un promedio de 1.44 en el más reciente boletín publicado por la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV). Además, encabezó el Equipo Estrella de la LVSF en la quinta semana.

Neira Ortiz realiza un ataque durante un partido de la temporada 2026 de la LVSF. ( FPV / Heriberto Rosario )

“Para mí, Neira ha dado un salto importante de calidad. Se ha convertido en una pieza fundamental del equipo. Está en muy buen estado de forma y realmente todo esto es trabajo del verano, cuando representó a su país en distintas competiciones, incluido un Mundial. Se ha notado mucho cuando entra a la malla”, opinó el mentor.

La colocadora Wilmarie Rivera también lidera el departamento de acomodos con una media de 4.89. No obstante, ninguna de las jugadoras de Santurce figura entre las primeras cinco líderes en anotación de la campaña. De hecho, la mejor anotadora de las Cangrejeras es Andrea Rangel y ocupa el séptimo lugar de esa estadística con un total de 153 puntos. Esto no es una casualidad, pues desde un principio el objetivo de Saurín era que la ofensiva de su equipo fuese una distribuida que no recayera en una sola figura.

“Eso habla muy bien de cómo se está distribuyendo la carga de ataques de las jugadoras. Yo prefiero que sea así. Alguien tiene que destacarse, pero no por mucho; de lo contrario, se descompensa la balanza y nosotros lo que intentamos es nivelarla. Eso también habla bien de las colocadoras, que son responsables de la distribución”, manifestó el estratega.

A pesar de su arranque perfecto, el dirigente reconoce que las Cangrejeras todavía deben afinar varios aspectos de su juego de los que prefirió no entrar en detalles. Pero, con tres semanas restantes en la serie regular, confesó que este excelente inicio ayudará al sexteto para lo que se avecine en la postemporada.

“Siempre he dicho que hay que aprovechar estos momentos para intentar seguir mejorando. Es más fácil cuando ganas que los mensajes lleguen porque, cuando pierdes, se dan otras circunstancias. Nos ayuda a la moral del equipo y a reforzar la idea de juego que tenemos”, sostuvo Saurín.

“Eso siempre es importante porque se refleja en los resultados, pero tampoco le quiero dar mucha importancia porque sé que en algún momento el equipo va a perder y, cuando pierda, no quiero que sea un drama”, abundó.

Las Cangrejeras recibirán este viernes a las Pinkin de Corozal (7-5) en el Coliseo Roberto Clemente a las 8:00 p.m.