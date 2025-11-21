Los Cafeteros de Yauco vencieron el jueves en sets corridos a los Mets de Guaynabo en el coliseo Mario “Quijote” Morales, mientras que los Gigantes de Adjuntas superaron a los Patriotas de Lares en otra jornada de la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM).

Yauco selló su triunfo con parciales de 25-21, 25-22 y 25-21, respaldado por un dominio claro en ataques (40-31), bloqueos (9-5), defensas (36-28) y asistencias (27-14). Guaynabo lideró en servicios directos (5-3) y pases (39-35).

Con la victoria, los Cafeteros mejoraron su marca a 8-3 y sumaron 21 puntos para escalar al segundo lugar, empatados con los Plataneros de Corozal. Los Mets cayeron a 2-9 con 8 puntos, permaneciendo en el sótano junto a los Changos de Naranjito.

Brandon Rattray encabezó la ofensiva de Yauco con 20 puntos, seguido por Jessie Colón con 11 y Juan Felipe Castañeda con 10. Inovel Romero aportó 16 por Guaynabo.

En Lares, los Gigantes de Adjuntas se impusieron 22-25, 25-21, 25-22 y 25-19 para sumar tres puntos y subir a la sexta posición con récord de 3-8 y 11 puntos. Los Patriotas, ahora con marca de 7-4 y 20 puntos, descendieron al cuarto lugar.

Joseph Kauliakamoa lideró la distribución ofensiva con 21 asistencias y también aportó 10 puntos. William Rivera fue el mejor anotador de Adjuntas con 19 tantos, mientras que Mark Olsen y Cristian Encarnación añadieron 11 y 10, respectivamente.