Corozal. Los Plataneros de Corozal forzaron el viernes un séptimo juego en la semifinal B de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) tras derrotar en cuatro parciales a los Cafeteros de Yauco en el Coliseo Carmen Zoraida Figueroa.

Corozal igualó la serie a tres por bando con marcadores de 26-24, 25-23, 21-25 y 25-19. El decisivo partido será este domingo en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras, de Yauco.

Spencer Olivier, Jugador Más Valioso 2025-26 de la LVSM, lideró la ofensiva de los Plataneros con 18 puntos, 13 en ataques, uno en bloqueo y cuatro en servicios directos. Jalen Penrose le siguió con 17 unidades, 15 en remates y dos en bloqueos, aunque cometió ocho errores en el saque. Por los Cafeteros, el mejor fue Luis Felipe Castañeda con 19 tantos, 17 en ataques y dos en servicios.

“No jugué mi mejor partido, pero mi equipo sí. Jugamos bien como equipo. Yauco es tremendo equipo también, pero nos encargamos de hacer nuestro trabajo y ahora tenemos que ganar en su casa”, dijo Penrose a Primera Hora después del encuentro.

“Solo jugamos agresivo. A veces, cuando juegas agresivo, el otro equipo se ve obligado a hacer cosas que no está cómodo haciendo y pienso que esta noche hicimos mucho eso”, abundó.

Yauco dominó en ataques (52-46), en bloqueos (14-12), en pases (48-47) y en asistencias (21-11), mientras que Corozal fue mejor en defensas (54-43). No obstante, el dirigente de los Cafeteros, Abel Franceschi, entiende que fueron los 40 errores que cometieron lo que les costó el juego.

“Fue una noche que erramos demasiado. Cuando tú estás cometiendo errores, y más en las postrimerías de los parciales, se va a complicar el panorama. Tuvimos 40 errores y es un poco difícil así. Son cosas que tenemos que ajustar de cara al próximo partido”, admitió Franceschi a este medio.

Juan Felipe Castañeda, de los Cafeteros de Yauco, ataca frente a la defensa de los Plataneros de Corozal. ( LVSM / Heriberto Rosario )

Los Cafeteros abrieron el marcador en el primer set, pero los Plataneros les arrebataron la ventaja de inmediato al anotar cuatro puntos corridos con Olivier en el servicio. Corozal se mantuvo arriba en la pizarra durante la mayor parte del parcial, pero Yauco no se quitó e igualó el marcador en varias ocasiones.

Después de ambos sextetos errar dos servicios directos, el sexto juego de la semifinal B estaba empatado, 22-22. Sin embargo, los dirigidos por Ramón “Monchito” Hernández no permitieron que Yauco se aferrara a la delantera, luego de un bloqueo de Julio Mercedes que enloqueció a los miles de fanáticos que se dieron cita al hogar de los Plataneros.

El conjunto de la “Ciudad del Café” respondió con un remate de Michael de la Cruz, pero acto seguido Penrose volvió a hacer de las suyas con un ataque que evitó que el equipo visitante se fuera al frente. Eventualmente, Corozal ganó la manga con un bloqueo de Penrose.

El segundo set fue igual de cerrado que el primero. No obstante, los Plataneros fueron los que tuvieron que venir de atrás en esta ocasión. Los Cafeteros dominaban el encuentro, 15-14, hasta que el dúo de Penrose y Olivier contestó con dos remates consecutivos para darle la ventaja a la escuadra local.

Aún así, Yauco no permitió que Corozal se despegara por mucho y continuó empatando el parcial hasta sus momentos culminantes. Pero, al igual que en el primer set, Penrose fue el verdugo del sexteto yaucano y puso a los de la montaña a solo una manga de forzar un séptimo desafío tras bloquear un ataque de Axel Meléndez.

A diferencia de los primeros dos parciales, el sexteto de la “Ciudad del Café” logró alejarse de los locales temprano en el tercero por un margen de cinco puntos (11-6), tras un servicio directo de Michael de la Cruz. Los Plataneros redujeron la brecha al mínimo después de un remate de Olivier, pero los Cafeteros no dejaron que retomaran el comando.

Cada vez que Corozal se acercaba, Yauco respondía en un ambiente hostil. Los Plataneros dieron señales de remontada en el cierre de la tercera manga, cuando Olivier bloqueó un disparo de Axel Meléndez para recortar la delantera a 23-21. Sin embargo, Meléndez le devolvió el favor al taparle un ataque al MVP, y de la Cruz selló el set con otro tapón.

La historia fue distinta en el cuarto parcial. Esta vez, fueron los Plataneros quienes se aferraron a la ventaja temprano. Corozal llegó a estar al frente por tres unidades en dos ocasiones antes de que Yauco se acercara por 11-10. No obstante, la numerosa cantidad de errores que cometió el conjunto de la “Ciudad del Café” le costó este set.

Un bloqueo de Penrose y otro de Joseph Oquendo le dieron a Corozal una delantera de 22-16, que colocó a la escuadra local en una cómoda posición. Castañeda detuvo el sangrado, pero ya era muy tarde y otro error en el servicio, esta vez del refuerzo colombiano, aseguró el triunfo de los Plataneros.