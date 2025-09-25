La selección de voleibol de Estados Unidos, en la que milita el puertorriqueño nacionalizado estadounidense, Gabriel García, cayó el jueves en los cuartos de final del Mundial de Voleibol masculino tras despediciar una ventaja de dos parciales frente a Bulgaria.

En el certamen mundialista, que se celebra en Filipinas, los búlgaros se impusieron con parciales de 25-21, 25-19, 17-25, 22-25 y 13-15, liderados por la actuación ofensiva de Aleksandar Nikolov con 29 puntos.

Por el conjunto estadounidense, Ethan Champlin fue el mejor anotador con 17 tantos.

Mientras, García, aportó nueve unidades en el partido. El carolinense venía de una actuación de 26 puntos ante Eslovenia, que permitió a Estados Unidos clasificar a los cuartos de final.

El opuesto promedió 14.20 puntos por juego en el Mundial.

García fue integrante de las selecciones juvenil de Puerto Rico, pero en 2022, justo en su salto al profesionalismo, solicitó el cambio de ciudadanía deportiva para representar a Estados Unidos en eventos internacionales.