Como parte de las celebraciones por el bicentenario de su fundación Naranjito inaugurará la exposición “Los Changos de Naranjito: Hogar de Leyendas”, una muestra dedicada a exaltar la trayectoria histórica del voleibol en el municipio y la gesta deportiva de su emblemático equipo.

La exposición abre al público este jueves, 30 de octubre, a las 6:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Naranjito, y contará con la presencia de exjugadores, dirigentes, apoderados y del equipo actual que representará a Los Changos en la nueva temporada, que comienza este mes.

“La historia de Los Changos es la historia viva de nuestro pueblo. Cada campeonato, cada jugador, cada recuerdo forma parte de nuestra identidad colectiva. Es un orgullo celebrar 200 años de la fundación del municipio y hacerlo reconociendo a nuestras leyendas deportivas”, expresó el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Chevres.

La muestra presenta una colección de memorabilia deportiva cuidadosamente curada, que incluye fotografías históricas, uniformes originales, trofeos, medallas y documentos que narran los orígenes del voleibol en el municipio.

Entre los logros más destacados se resalta el Récord Guinness obtenido por el equipo, con 24 campeonatos en la categoría de Voleibol Superior Masculino, cifra alcanzada desde 1958, año de la creación de la Federación Puertorriqueña de Voleibol.

“Esta exposición es un tributo al espíritu competitivo, la pasión y el legado de generaciones de naranjiteños. Me honra poder resguardar y compartir este patrimonio deportivo con toda la comunidad”, añadió Ortiz Chevres.

La exposición estará disponible al público general en la Galería Otoniel Morales Gascot, de lunes a viernes en horario de 7:30 a.m. a 4:00 p.m., hasta el 30 de noviembre.

Como parte de las actividades conmemorativas, el 31 de octubre Naranjito recibirá a su eterno rival, Los Plataneros de Corozal, en el Nido de los Changos, la Cancha Ángel “Gelito” Ortega, para el primer juego de la temporada 2025, que será dedicado a “Las Leyendas”, en honor a los jugadores que han dado gloria al pueblo naranjiteño.