La Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) suspendió temporeramente la Serie Semifinal A de su torneo luego que declarara ha lugar una protesta presentada por las Valencianas de Juncos tras el tercer partido de la Serie, en la que reclamaron la utilización ilegal de una de las jugadoras de las Cangrejeras de Santurce.

Según la resolución, Santurce incurrió en una violación al reglamento al realizar una re-designación de una jugadora líbero sin cumplir con los procedimientos establecidos por las Reglas Oficiales de la FIVB 2025-2028. El informe establece que el equipo no utilizó a su segunda líbero registrada ni notificó correctamente al cuerpo arbitral sobre los cambios realizados.

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Además, se concluyó que la utilización de dicha jugadora tuvo un impacto directo en el desarrollo del partido, beneficiando a Santurce y afectando negativamente a Juncos.

El Nuevo Día informó que la situación reclamada por Juncos se debió al uso ilegal de la líbero Paula Cerame en sustitución de Debora Seilhamer, quien salió del juego por lesión. Cerame no estaba inscrita como líbero en la hoja de anotación.

Las Cangrejeras se impusieron en ese partido en cinco sets, 25-20, 25-27, 25-27, 25-19 y 15-10.

La determinación fue emitida por el director de torneo, Rafael “Picky” Cervera, luego de evaluar la documentación sometida por ambas franquicias, así como los informes arbitrales correspondientes.

Como resultado, la LVSF determinó anular los parciales cuatro y cinco del encuentro, los cuales habían sido ganados por Santurce; reanudar dichos parciales en una fecha a ser acordada entre ambas franquicias y, por consiguiente, detener temporalmente la serie semifinal A hasta completar los parciales pendientes.

Ante la decisión, el cuarto partido de la serie que estaba pautada para celebrarse esta noche en el Coliseo Rafael G. Amalbert de Juncos fue suspendido.

La liga también dejó establecido que, de ser necesario, los parciales restantes podrían jugarse en formato “back to back” para no afectar el calendario.

Una vez completados los parciales anulados, la serie continuará en Juncos conforme al itinerario revisado.

La serie la dominan las Cangrejeras, 3-0.