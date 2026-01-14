La final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) entre los Caribes de San Sebastián y los Cafeteros de Yauco sube el telón este jueves en el Coliseo Félix Méndez Acevedo de Lares, con los del “Pepino” como locales.

Para los campeones defensores, el escenario está listo para ir en busca del tricampeonato.

San Sebastián llega a la final con el sello de una temporada regular de ensueño. Con marca de 19-2, la mejor en la historia de la franquicia. Los Caribes están a cuatro victorias de escribir otro capítulo dorado.

No obstante, antes de lanzarse a la cancha, el sexteto de San Sebastián tuvo que manejar 12 días sin acción competitiva, luego de barrer su semifinal ante los Patriotas de Lares y esperar a la conclusión de la serie entre Yauco y los eliminados Plataneros de Corozal.

Lejos de verlo como una desventaja, el dirigente de los Caribes, Marcos “Chamo” Liendo, aseguró que el tiempo fuera ha sido una herramienta para afinar detalles y fortalecer al grupo de cara al baile de coronación a un máximo de siete juegos.

“Por lo general, siempre que un equipo termina primero dicen, ‘estamos descansando y eso te quita el ritmo’. Yo siempre he pensado lo contrario. Eso me ayuda a poder seguir construyendo y cargando en la parte física para aguantar lo que es la serie final y poder ajustar algunos detalles de los partidos que nosotros hicimos contra Yauco y lo que hicimos en la serie semifinal. El ritmo no se nos quita ni nada, porque eso lo trabajamos nosotros en los entrenamientos”, compartió Liendo en una conversación vía telefónica con Primera Hora .

Entre la historia viva y pasada

La experiencia reciente en finales también juega a favor de los Caribes. En 2023 y 2024, el campeonato se decidió en series de siete partidos ante los Changos de Naranjito y los Mets de Guaynabo, respectivamente.

Por su parte, los Cafeteros, que concluyeron su campaña regular en el segundo puesto con marca de 17-5, van a su primera final en 29 años. En aquella ocasión cayeron ante los Changos.

Yauco, que suma cinco títulos en la LVSM, no consigue un cetro desde la temporada 1971-72.

Para el técnico de los Caribes, Yauco representa un rival de cuidado. En la serie particular, San Sebastián dominó 2-1.

Liendo reconoció el crecimiento de los Cafeteros y el impacto de piezas como Kevin Rodríguez y Arnel Cabrera. El estratega conoce bien a estos jugadores porque los enfrentó en el pasado baile cuando vestían los colores de la escuadra metropolitana.

“Yauco es un equipo que desde la temporada pasada viene apuntando y creciendo muy bien y su fanaticada también. Este año, se le añade jugadores jóvenes, le añade lo que es la entrada de Kevin y Arnel, que vienen de Guaynabo, y eso le da más experiencia al grupo. Es un grupo talentoso y competidor, el motivo por el que están en las finales”, dijo.

Sin embargo, la clave de su conjunto para intentar sumar el tercer campeonato al hilo estará en la paciencia y el colectivo. En cuanto a lo técnico, recaerá en el servicio.

“La experiencia y la paciencia es lo que caracteriza a este grupo. La cultura que hemos creado de que todo el mundo es importante y que el colectivo va por encima de lo individual. Sé que los 14 jugadores están preparados para la situación que pase porque así mismo lo hemos construido”, comentó Liendo.

“En la parte técnica y táctica, si nuestro servicio nos camina bien, nosotros no vamos a tener ningún tipo de problema porque es un equipo que es ofensivo, y tenemos que buscar la forma de poder quebrarlos en la recepción. Hay que ser pacientes en los momentos cuando las cosas se estén dando bien y cuando no”, sentenció el dirigente venezolano.