Al concluir su primer partido como profesional, Sofía Victoriá fue entrevistada sobre sus objetivos para la temporada 2025 de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

“Campeonato, Novata del Año y MVP (Jugadora Más Valiosa); esa es la meta para esta temporada. Para las próximas tengo más”, expresó Victoriá en aquel momento.

Y justamente el martes, la atacante de las Criollas de Caguas fue seleccionada como la Novata del Año de esta campaña.

“No tengo palabras realmente. Ha sido una temporada muy gratificante y, a la vez, muy difícil. Todo lo que he hecho esta temporada ha sido por mi hermana (Pilar). Tener una meta cumplida para ella y por ella vale demasiado, no tienen idea”, compartió la jugadora de 22 años y 6′y 1″ de estatura en declaraciones escritas.

Victoriá sumó 112 votos para el primer lugar. Le siguió la opuesto de las Atenienses de Manatí, Dariana Hollingsworth con 101 y Naomi Cabello, colocadora de las Valencianas de Juncos con 24.

Otra jugadora que obtuvo votos fue Paulina Pérez, también de las Criollas.

“Es que no me lo puedo creer, estoy atacada llorando, pero es de felicidad, de emoción. Me gustaría que ella estuviera físicamente conmigo”, comentó sobre su hermana mayor, que murió el pasado agosto en Turquía. “Yo sé que ella está conmigo, me está viendo y está orgullosa. No me lo puedo creer”, sentenció.

En la ofensiva durante la fase regular, la joven jugadora acumuló 189 ataques, 26 bloqueos y ocho servicios directos en 68 parciales, para un promedio de 3.28 por set.

Sofía va tras una de sus otras metas debido a que las Criollas disputan la semifinal ante las Mets de Guaynabo. La serie, que continúa este martes, está igualada a uno por bandos.