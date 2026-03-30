Las Valencianas de Juncos alcanzaron el domingo su primera victoria de los cuartos de final de la de la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF), al vencer en el máximo de parciales a las Pinkin de Corozal.

Fue la tercera derrota de las corozaleñas, que no han conocido victorias en esta etapa del torneo.

Juncos, que sumó a su plantilla a la colocadora boricua Jennifer Nogueras y a la estadounidense Kaleigh Nelson, se impuso con parciales de 25-16, 24-26, 24-26, 25-23 y 16-14.

Con la entrada de Nogueras, salió del equipo la también colocadora norteamericana Isabelle Morgan.

La ofensiva de Juncos se repartió entre Leandra Mangual (25 puntos), Naya Gross (18), Haley Bush (12) y Marcelle Báez (11).

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Por Corozal, Jordan Iliff lideró con 26 unidades, seguida de Ivania Ortiz (16) y Daly Santana (15).

La Sección A reanuda su acción el martes, 31 de marzo, cuando las líderes del grupo, las Cangrejeras de Santurce (3-0), visiten a las Valencianas en el coliseo Rafael G. Amalbert desde las 8:30 p.m..

Una victoria de Juncos les daría el pase directo a las semifinales.

La Sección B regresa a la acción este lunes, 30 de marzo, en la cancha Salvador Dijols, cuando las Leonas de Ponce (1-1) reciban a las Atenienses de Manatí (1-2).

Un triunfo ponceño les aseguraría el pase a semifinales, dejando fuera de la postemporada a las Atenienses.