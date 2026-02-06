Telemundo Station Group, de NBCUniversal Local, anunció el jueves que Telemundo Puerto Rico, un canal de televisión por “streaming” gratuito con publicidad que presenta la programación original de entretenimiento y noticias de Telemundo Puerto Rico / WKAQ, ya está disponible en los Estados Unidos a través de The Roku Channel, con más servicios de “streaming” y plataformas de TV conectada que se anunciarán próximamente.

“WKAQ tiene una trayectoria extraordinaria al servicio de los residentes de Puerto Rico, con contenido que celebra y conecta a sus comunidades, por lo que nos complace enormemente ampliar su alcance a personas de herencia puertorriqueña y a otras audiencias de habla hispana en los Estados Unidos”, expresó Valari Staab, presidenta ejecutiva de NBCU Local.

“Este canal destaca el gran trabajo de nuestros talentosos equipos locales de producción y de nuestros dedicados periodistas en San Juan”.

El nuevo canal de “streaming” en español, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, presenta la programación completa de entretenimiento y noticias producida originalmente por WKAQ, la estación propiedad de Telemundo con sede en San Juan. El canal ofrece transmisiones simultáneas y presentaciones repetidas de más de 80 horas semanales de programación de variedades, programas de conversación, comedia, estilo de vida y contenido familiar, así como de series investigativas y noticieros galardonados.

“El contenido icónico de WKAQ ha conectado, informado y entretenido a la comunidad puertorriqueña durante generaciones, convirtiéndose en una parte indeleble de la cultura y la historia de la isla”, señaló José Cancela, presidente de Telemundo Station Group. “El lanzamiento de este canal de streaming gratuito permite ahora que la sólida oferta de entretenimiento de Telemundo Puerto Rico, junto con su periodismo de gran legado, conecte con las audiencias de nuevas maneras y en nuevos lugares en todo Estados Unidos”.

Por su parte, Migdalia Figueroa, presidenta y gerente general de WKAQ / Telemundo Puerto Rico, manifesto que, “Estamos sumamente orgullosos de llevar la querida programación de WKAQ a audiencias en todo Estados Unidos, creando un poderoso puente entre la isla y los televidentes fuera de ella. Este canal de streaming gratuito atiende tanto a audiencias de siempre como a nuevas, con las experiencias, historias y voces que definen a Puerto Rico y son importantes para los puertorriqueños”.