NUEVA YORK. ABC suspendió indefinidamente el programa nocturno de Jimmy Kimmel tras los comentarios que hizo sobre el asesinato de Charlie Kirk.

La decisión de la cadena el miércoles se produjo después de que Nexstar anunciara que sus afiliadas de ABC suspenderían indefinidamente "Jimmy Kimmel Live!" debido a sus comentarios.

“Los comentarios del Sr. Kimmel sobre la muerte del Sr. Kirk son ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional, y no creemos que reflejen el espectro de opiniones, puntos de vista o valores de las comunidades locales en las que nos encontramos”, declaró Andrew Alford, presidente de la división de radiodifusión de Nexstar.

Un portavoz de Kimmel no respondió de inmediato a una llamada para solicitar comentarios. En su monólogo del martes, Kimmel declaró: “El fin de semana tocamos fondo con la banda MAGA, que intenta desesperadamente presentar al chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos, y hace todo lo posible para sacarle partido político”.

Kimmel, al igual que el presentador nocturno de CBS, Stephen Colbert, ha criticado constantemente al presidente Donald Trump y muchas de sus políticas en su programa de ABC. CBS anunció el verano pasado que cancelaría el programa de Colbert al final de esta temporada por motivos económicos, aunque algunos críticos se han preguntado si su postura sobre Trump influyó en ello.