Formó parte de una de las series más exitosas de los 90, donde compartió créditos con Will Smith, ahora el nombre de Floyd Roger Myers Jr. acaparó los titulares por su repentina muerta.

De acuerdo con información publicada por TMZ, el exactor infantil, conocido por su papel en "El Príncipe de Bel-Air", murió a causa de un infarto.

La noticia fue dada a conocer por la madre de Roger, Renee Trice, quién reveló al medio estadounidense que el deceso ocurrió la madrugada de este miércoles en la casa del actor, en Maryland.

Trice también explicó que Roger Myers Jr. sufrió varias complicaciones de salud en los últimos años, incluidos tres ataques cardíacos; además estuvo en contacto con él la noche anterior a su muerte.

PUBLICIDAD

Tras su partida, la familia del histrión abrió una página en internet para pedir ayuda económica al público y cubrir los gastos de su muerte.

“Era un padre entregado, un hermano cariñoso y un amigo cuya bondad, alegría y calidez conmovieron a todos los que lo conocieron”, escribieron.

¿Quién era Floyd Roger Myers Jr.?

Floyd inició su carrera cuando apenas tenía nueve años de edad, interpretando a la versión más joven de Will Smith en la serie “El Príncipe de Bel-Air”.

Posteriormente asumió el papel de Marlon Jackson en la miniserie de televisión “Los Jackson: Un sueño americano”.