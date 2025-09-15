Conmoción y mucha tristeza provocó entre el gremio de actores radicados en Miami el fallecimiento del actor venezolano Eduardo Serrano, quien murió el jueves pasado a los 82 años de edad, en Florida.

Serrano tuvo una fructífera carrera actoral, en la cual llegó a protagonizar más de una veintena de telenovelas de éxito internacional junto actrices de la talla de Lupita Ferrer e Hilda Carrero, entre otras. También se destacó como director de teatro y locutor radial.

El desaparecido actor vivió una temporada en Puerto Rico, donde trabajó en obras de teatro y protagonizó la telenovela “El ángel del barrio”, junto a la actriz boricua Millie Áviles en el 1984. Se trató de una coproducción de Wapa Televisión y Venevisión grabada entre la Isla y Caracas. En la misma participaron, además de Áviles, los actores Pedro Juan Figueroa, Joffre Pérez, Junior Álvarez, Sonia Noemi González, Yolandita Monge y Adamaris López.

Compañeros artistas y amigos del finado actor no han dejado de lamentar su partida y recordar sus momentos de gloria a través de las redes sociales.

En entrevista con Primera Hora, la actriz puertorriqueña Sonia Noemi González y el actor cubano Roberto Escobar lamentaron la muerte de Serrano y resaltaron su calidad humana y artística.

“Trabajé con él en Venezuela. Era un amor de compañero, siempre abrazaba y llegaba al set con mucha energía de amistad e inclusión. Tenía una voz preciosa. Nos tomamos mucho cariño prometiendo mantenernos unidos, pero en este trabajo la vida nos lleva por caminos diferentes”, manifestó con nostalgía Sonia Noemi.

Por su parte, Escobar describió la muerte de Serrano como, “muy triste” y lo describió como, “un gran ser humano con quien compartí tan gratos momentos dentro y fuera de escena”.

“El más reciente proyecto en el que compartimos escenas fue en ‘Sobras’, uno de sus últimos proyectos. Una gran pérdida para el público, para el gremio actoral y su familia y amigos. Siempre será recordado por su talento y calidad de ser humano”, sostuvo.

El reconocido actor Carlos Matta, paisano y amigo personal de Serrano, protagonista de una de las grandes novelas de Venevisión, “Cristal”, junto a la actriz Jeannette Rodríguez, también expresó su sentir por las redes.

“Se nos ha ido un gran actor, un ser humano de gran corazón, Eduardo Serrano, mucho más que un amigo: un hermano para mí. Los gratísimos ratos compartidos en el escenario, las risas y sentimientos expresados genuinamente. Escenas y vivencias compartidas, los momentos inolvidables de verdadera amistad; vivirás por siempre entre los que te hemos querido de verdad. Ya nos encontraremos algún dia en ese lugar maravilloso donde estás ahora”.