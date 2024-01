Ella ha procurado que la sigan viendo a diario a través de sus redes sociales, pero a partir de este martes, a las 2:00 p.m., Adamari López regresa a la pantalla local como la conductora del concurso “¿Quién caerá?”, que transmitirá TeleOnce.

Es la primera vez que está al frente de un programa en ese formato familiar que, como bien destacó, mayormente es presentado por figuras masculinas. A ella le corresponde llevarlo sola frente a un grupo de participantes (incluidos puertorriqueños) que deberá responder a las preguntas sobre temas diversos hasta que se encuentre a un ganador.

“Este programa, desde que lo hice, ya estoy pidiendo nueva temporada. Espero que a la gente le guste mucho para que puedan haber muchas temporadas, y fue de mucha bendición para mí. Es una nueva oportunidad para crecer profesionalmente”, dijo entusiasmada, pues además marca su regreso a la casa productora Televisa/Univisión.

López grabó la primera temporada (50 programas) en las instalaciones del canal 4 en Uruguay durante un mes y una semana, y ahora toca el estreno en Estados Unidos por UniMás y en Puerto Rico por TeleOnce. En Mëxico estrenará próximamente.

“Estuve nerviosa durante todos los programas. Creo que era un gran reto para mí, pero yo disfruto mucho lo que hago y trato de prepararme bien para poder lograrlo. No quería defraudarme ni defraudar a nadie. Como siempre, le puse mucho corazón; me divertí mucho, mucho, mucho, y creo que los participantes también se divirtieron mucho y estoy segura de que el público cuando lo vea, se va a divertir”, anticipó.

Algo que valoró de esta experiencia fue el espacio que tuvo de ser ella frente a los concursantes, pues no tenía que dejarse llevar por un libreto, sino por las preguntas que debía hacer, y aportar lo que quisiera alrededor de los temas. Esto la obligó a educarse sobre una diversidad de tópicos y curiosidades de la cultura general. “Me daba la libertad de poder conocer al participante, hablar con él sobre todos los temas, bromear, bailar, divertirme con los participantes de una forma más natural, más espontánea”, detalló la humacaeña de 52 años.

Me burlo de mí misma a veces; hay oportunidades en que el tema da para burlarme de mí en alguna relación amorosa, o alguna situación que haya pasado personal en mi vida que pueda identificarla con algo que esté ahí, y nos reíamos y la persona que me está haciendo el comentario también se identifica” - Adamari López, actriz y presentadora

Con el estreno del programa, la animadora luce una imagen mucho más rubia de lo que se le había visto. “Me cambié, me dejé convencer. Me gusta mucho el rubio, lo he tenido en otras oportunidades; no sé si tan rubio como lo tengo ahora, o hace tiempo que no me lo veo tan rubio, pero me apeteció cambiar un poco de look y empezar con una imagen que siento un poquito más fresh en este nuevo año”, comentó por vía telefónica.

Próximamente anunciará un nuevo proyecto que igualmente la ilusiona. ( Suministrada )

“¿Quién caerá?” llega a la pantalla cuando la artista comienza a trabajar en los proyectos personales y profesionales que se ha planteado para este año, como son crecer su línea de joyería AxA, crear más contenidos para las redes sociales, compartir mayor tiempo con su hija Alaia, continuar sus rutinas de buena alimentación y acondicionamiento físico y esperar que el nuevo programa tenga el éxito proyectado. “Tengo que seguirme reinventando, seguir difrutando lo que hago y seguir como proveedora para mi niña y para mí”, afirmó.

Tengo un nuevo proyecto del que voy a hablar un poco más adelante, que me hace también muchísima ilusión y que es algo que decidí hacer con alguien a quien quiero, respeto mucho y me llevo muy bien” - Adamari López, artista

Del tiempo que estuvo fuera de la televisión, tras la salida del programa matutino “Hoy día” (Telemundo) en abril del 2023, López ha procurado recuperar el tiempo que dejó de compartir de la rutina diaria de su única hija, como puede ser llevarla al colegio y asistir regularmente a sus actividades escolares y extracurriculares. Esta etapa en la maternidad la satisface plenamente. Eso no quita que pueda abrirle espacio a una nueva oportunidad en el amor de pareja.

La actriz de pasadas telenovelas hizo pública la separación del padre de su hija, el coreógrafo y bailarín Toni Costa, en mayo del 2021.

“Mi prioridad somos la nena y yo. No estoy cerrada a tener una relación bonita con un buen hombre que aparezca, pero no le he puesto toda la prioridad a eso. Creo que había consumido tanto tiempo en el trabajo y le había quitado tanto tiempo a Alaia en las mañanas que estoy usándolo para eso, para mí, para la niña, y cuando llegue una persona que entienda que vale la pena dedicarle tiempo y compartir momentos de mi vida con esa persona, obviamente, estaré dispuesta, pero esa persona me tiene que demostrar que vale la pena dedicarle ese tiempo. No quiero una relación por tener una relación. Quiero una relación que valga la pena, si no, no quiero ninguna”, puntualizó.

Hay otro proyecto que pudiera acercarla todavía más a la Isla, pues si se confirma, volvería a trabajar desde acá. “Hay una propuesta para un proyecto en Puerto Rico con alguien que también quiero muchísimo y que me ha hecho un acercamiento muy lindo. Vamos a ver si se puede dar y podemos compaginar fechas para poder hacerlo. Sería cheverísimo”.