Adamari López vivió un emotivo reencuentro con René Stricklera, quien fuera su primer galán de telenovela en México.

La presentadora y actriz puertorriqueña volvió a abrazarse con el actor argentino luego de más de dos décadas, desde que ambos compartieran créditos en 1997 en el melodrama Sin ti, producción de TelevisaUnivision.

Fue la propia Adamari quien compartió el momento a través de sus redes sociales.

“Qué lindo reencontrarse después de más de 20 años”, escribió este jueves en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con imágenes del encuentro que rápidamente despertaron nostalgia entre sus seguidores.

Mientras, el actor también tuvo palabras de cariño para quien fuera su compañera de novela.

“Te amoooooo q lindos recuerdos y q lindo verte amiga hermosa!!!”, escribió Strickler.

El reencuentro tuvo lugar en Brasil, país al que Adamari viajó recientemente y donde René Strickler se prepara para un nuevo desafío profesional.

A partir de este domingo, el actor participará junto a su pareja, Rubí, en el reality multiplataforma en vivo 24/7 ¿Apostarías por mí?, que será conducido por Alejandra Espinoza y Alan Tacher.