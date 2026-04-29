El periodista Normando Valentín regresa con la producción Ahí está la verdad, que evoluciona de una serie de especiales mensuales a un programa semanal, marcando una nueva etapa en su propuesta televisiva. Esta temporada se transmitirá todos los jueves a las 10:00 p.m. por WAPA TV y WAPA América, a partir del 30 de abril.

En este espacio renovado, Ahí Está La Verdad amplía su alcance manteniendo su esencia investigativa, ahora con historias más completas y profundas. A la vez, incorpora un enfoque más amplio en entrevistas y experiencias únicas que trascienden el ámbito local para incluir temas y figuras de relevancia internacional.

“Aquí no solo vamos a investigar, vamos a vivir las historias desde adentro y darle al público una perspectiva más completa de cada tema. Esta evolución responde a nuestro compromiso de hacer una televisión distinta, que informe, cuestione y conecte con la gente”, expresó Normando Valentín mediante declaraciones escritas.

La nueva temporada promete momentos impactantes y contenido diverso, que incluye desde experiencias extremas, como probar equipos de protección blindada bajo condiciones reales, hasta homenajes que exploran la historia de distintos géneros musicales. Además, el programa destacará talentos emergentes del país y presentará entrevistas de formato documental con reconocidas figuras como Jacobo Morales y Tito Trinidad.