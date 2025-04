Paredes con inmensas fotos del elenco de “Sueños de libertad” cubren las paredes de la estación del metro en la Gran Vía, en Madrid. Los visitantes se retratan y es la gran celebración de un año al aire de la telenovela más vista en España. Las paredes cubiertas con las fotos es la forma en que las empresas productoras, Atresmedia y Diagonal, quisieron agradecer a sus televidentes de una manera distinta.

En la apertura de la exhibición estuvo Alba Brunet, quien esta semana anunció que está esperando junto a su compañero Pau Ambos un bebé que nacerá en agosto. El embarazo deja en suspenso si después del parto seguirá en la serie.

Ella es, sin lugar a dudas, una de las nuevas estrellas con más futuro del cine y la televisión española. La mallorquina interpreta a “Fina Valero” y recibió el premio como mejor actriz de reparto en los Premios Telenovela 2024, siendo la primera galardona del elenco.

Aunque su personaje era secundario, tanto “Fina” como “Marta de la Reina” (interpretada por Marta Belmonte) prácticamente se apoderaron de la telenovela desde sus primeros capítulos, ganándose el favor del público. La trama ha dado giros significativos. La unión de los personajes de Alba y Marta causó que los fans las llamaran Las Mafin, generando gran cantidad de seguidores, lo que provocó que los libretistas les dieran más exposición viendo el impacto de esta historia y la gran actuación que hacen ambas actrices.

La historia de “Marta” y “Fina”, una relación sentimental entre dos mujeres en 1958, ha impactado mucho por la forma en que se ha desarrollado, con respeto, con mucha delicadeza; la trama, los diálogos y los personajes se han presentado con mucho cuidado.

“La forma como se ha contado la historia ha sido importante para la aceptación. Mi abuela, que la ve, es mi mejor referente. No veo maldad, ni falta de respeto en lo que se presenta. Así como ella, otras personas me comentan lo bien y respetuoso que presentamos. No hay connotación sexual que pueda ser criticada. Marta y yo trabajamos las escenas con mucho cuidado, nunca habíamos trabajado juntas y ahora previo a grabar las escenas hablamos mucho”, comenta.

Alba es muy alegre y simpática. Aunque es joven tiene a su haber más de 21 producciones, entre telenovelas, cortometrajes, series y películas, como “Barcelona 1714” o series como “Mallorca Files” para la BBC de Londres o la telenovela “Acacias”. Pero el personaje que la ha catapultado a nivel mundial es el de “Fina Valero”.

“Estoy muy agradecida por los fans de todo el mundo, que nos escriben y apoyan en las redes. ‘Fina’ es la dependienta de la tienda de Perfumería de la Reina. El personaje me ha encantado, es peleona, un poco caprichosa, directa, comete errores, pide perdón... Los fans en las redes se quejan que sufre mucho. ¡Ella por defender su amor ha ido a la cárcel al ser acusada de lesbiana! En ese entonces eso se castigaba con la cárcel y allí sufre acoso y un intento de violación. Las escenas, grabadas en un solo día, han sido muy fuertes. Esa escena del intento de violación fue muy dura de grabar, había pasado la muerte de su padre y todo eso casi junto. El amor de ‘Marta’ fue su sostén”, señala.

“Ella adora a ‘Marta’, quien la defiende. Con el amor y el cariño que se tienen vale la pena todo lo que le ha pasado, el sacrificio, y así lo verbaliza el personaje. ‘Fina’ sacrifica todo por hacer feliz a ‘Marta’, su jefa en la perfumería y de quien ha estado enamorada desde niña. Entre sus cambios está el aceptar que se case con ‘Pelayo Alejandro Albarracín’ y hacer una farsa ante el pueblo. ‘Fina’ perdió a su madre, fue criada por su padre y éste también muere. Lo único que le queda es ‘Marta’ y defenderá ese amor”, agregó.

Alba es alegre y con un carisma innegable y cuando visitamos en Madrid en los estudios donde se graba la telenovela pudimos comprobar el cariño de sus compañeros de reparto. Ha hecho una gran amistad con Candela Cruz e Isabel Moreno. Es muy respetada por el elenco, que reconoce en ella un gran talento.

A un año de haber comenzado la telenovela al aire, Alba reconoce que su personaje ha evolucionado y que lo que le ha pasado es reflejo de lo que sucedía en el 1958, cuando el hombre era quien dominaba y le daban la razón en todo.

“No puedo adelantar nada de la trama, nosotros nos enteramos una o dos semanas antes lo que va a pasar”, observa.

Una de las cosas que aclara es que nunca ha sido modelo de pasarela como han escrito algunos medios.

“Nunca he modelado, si he impartido clases de actuación a niños. Cuando viví en Barcelona di clases y me gustó mucho. La actuación es mi pasión y ver a niños pequeños que aprenden todo da una gran satisfacción”, asegura.

Obviamente después del personaje de “Fina” y toda la fama que tienes dudo que tengas tiempo para impartir clases, le preguntamos.

“Sí, claro. Pero me encanta y no lo puedo descartar”, indicó.

La popularidad de su personaje es tal que le han escrito hasta una salsa llamada “Fina Valero” sobre las cosas que le han pasado a su personaje. Como decimos en Puerto Rico, Alba está bien pegá por su trabajo y talento.

“Sueños de libertad” se puede ver en Antena 3, Atreseries.com, y Atres Player en todo el mundo. En Puerto Rico pueden verla a través de Claro (canal 762), Dish (143), Liberty (201), Liberty Plus y Globecoast (143), así como por “streaming” en atresplayer.