La presentadora Alba Nydia Díaz dijo adiós este viernes tras anunciar su retiro de Wapa Televisión, empresa donde trabajó de manera ininterrumpida por 18 años.

“Me llevo en mi corazón un recuerdo maravilloso de estos 18 años consecutivos que estuve en este Canal laborando con grandes compañeros en programas inolvidables para mí que me hicieron crecer como artista y como animadora. Ha sido una gran experiencia. Yo no me retiro y seguiré trabajando en obras de teatro y en otros proyectos. Esto no es una despedida sino un ´hasta luego´. Gracias por apoyarme siempre, gracias a WAPA por todas las oportunidades, y gracias a todos mis compañeros. Un abrazo para todos, los llevo en mi corazón para siempre”, expresó la veterana actriz en declaraciones escritas.

La también guionista dio la noticia entre lágrimas durante el programa “Viva la tarde”, en el que compartió set con Tita Guerrero, Jaime Mayol, Rafael José, Nicole Chacón y Bryan Villarini, quienes tomaron el espacio para honrar su labor. Durante el segmento, la artista le dio las gracias a la producción y el canal por las oportunidades que le dieron por casi dos décadas”.

“Yo simplemente voy a sacar tiempo para hacer cosas que tengo postergados”, expresó Díaz, asegurando que no se retira por completo, dado que continuará trabajando en la producción, el teatro, así como compartir más con su pareja sentimental.

La cagueña llegó a participar en varios producciones del canal 4, tales como “Viva la tarde”, “Entre nosotras” y “Juntos en la mañana”.