Miami. Al momento en que el concepto detrás de “Enamorándonos” cumple sus “dulces 16 años” de creado por una productora turca, la animadora Ana Patricia Gámez afirma que el reality show se mantiene fuerte dado a que no existen límites para que cualquier persona encuentre al amor de su vida.

En una entrevista con Primera Hora, la presentadora expresó que el programa que se transmite en Puerto Rico por TeleOnce de lunes a viernes, a las 9:00 p.m., sigue latente en las comunidades hispanohablantes dado que ha comprobado que le abre las oportunidades al público general a recibir un flechazo.

PUBLICIDAD

“En el amor no hay barreras, no hay fronteras, no hay idiomas que te detengan, así que en ‘Enamorándonos’ son bienvenidos todos”, sostuvo la ganadora de la cuarta temporada de Nuestra Belleza Latina, quien expuso que la producción ha dado la bienvenida a “amorosos” de distintas partes del mundo como Estados Unidos, Italia, Canadá, China, Rusia, Tailandia, España, México, Colombia y la Isla del Encanto.

La presentadora reconoció además que el amor en ‘Enamorándonos’ no tiene una edad límite, dado que la plataforma ha dejado que jóvenes de 20 años hasta participantes de más de 75 tengan la oportunidad para abrir las puertas al romance.

Incluso, Gámez manifestó que las participaciones de personas mayores han sido las más divertidas debido a que “son los que tienen más personalidad a la hora de conocer a alguien que está en el palco y demuestran por qué quieren un compañero, por qué no quieren terminar sus años solteros”.

Por consiguiente, la modelo exhortó al público a que se anime a ser parte de esta “experiencia de vida”.

“No es fácil sentarse en esa silla en la que estamos sentados por muchas razones; una, la cámara, a cualquier persona cohíbe, incluso a nosotros mismos, que trabajamos frente a ellas; otra, el miedo de que le van a decir que no. Pero, simplemente, siento que vivir la experiencia, imagínate cuando estés grande, y le digas a tu familia que ‘fui a este programa a buscar el amor y me fue fatal, pero me divertí muchísimo’, o que ‘me fue increíble’, con tal de contarles que ‘mira, conocí a tu abuelo en un programa de televisión’ ”, manifestó la ganadora de la cuarta temporada de NBL.

PUBLICIDAD

Si deseas ser parte del programa, Gámez dice que es “fácil”, porque solo “tienes que estar soltero y tener más 18 años”.

“ ‘Enamorándonos’ se encarga del resto, el avión, estadías, comida, gastos pagados. No te la podemos poner más fácil para que vengas a vivir la experiencia”, expresó la animadora, quien comparte el set con su compañero Rafael Araneda, cuya presencia en este proyecto que iniciaron un 8 de septiembre de 2019 describe como “privilegio”.

“Quisiéramos que más personas encontrarán el amor y si no es para casarse, a lo mejor, para formar familia, para que no se sientan solos, porque también Estados Unidos es un país donde la gente está tan enfocada en trabajar, pagar las cuentas, que no se dan tiempo para conocer a una persona, y aquí vienen muchas personas que son muy exitosas, pero que no se han dado tiempo de encontrar el amor y entonces uno se tiene que dar tiempo para eso”, acotó.

Por otra parte, cuando este medio preguntó sobre cómo la pandemia del COVID-19, que impactó el mundo meses antes del estreno de este espectáculo, respondió que, de cierto modo, la emergencia de salud pública sí tuvo un efecto no solo en la producción, sino en la manera en que la humanidad se relaciona.

“Usualmente, ‘Enamorándonos’ hace una pausa de dos meses en verano, y ésta se extendió. Y sí, cuando regresamos batallábamos para que la gente se animara a venir porque, obviamente, no todo el mundo sentía la confianza de agarrar un vuelo, de convivir con gente, de conocer a alguien. Imagínate, si la idea era ‘enciérrese, no toquen a nadie, no besen a nadie’, pues a la hora de encontrar el amor eso lo hace más difícil, pero el ser humano se ajusta, se acomoda, el ser humano se adapta, y creo que lo hemos hecho excelente”, expresó.

PUBLICIDAD

Y a la pregunta de hacia dónde ve el futuro del programa, Gámez manifestó que gustaría ver que el amor siempre triunfe y que los próximos integrantes al palco de los “amorosos” sean más abiertos a oportunidades.

“Esto es algo que pasa mucho, que dicen que no encuentran el amor, y de una se abre la puerta (del amor) y dicen ‘no, no sentí el flechazo’. Y no puedes sentir atracción por una persona inmediatamente”, expresó, al tiempo que anhela que el proyecto, oriundo de la productora ejecutiva turca Zeynep Peker, se extienda a otras ciudades de los Estados Unidos, como Nueva York y Los Ángeles, California.

Es más, la mexicana desea que “quizás, a lo mejor el programa esté una semana en Puerto Rico”.

“Nuestra meta es tener más matrimonios, más ‘nietos’ entre Rafa y yo, y esperemos que Dios y la vida nos lo permitan; seguirla pasando bien todas las noches y que el público vea algo diferente en la televisión, algo de lo que no están acostumbrados, que suelten las redes sociales y el celular por un ratito”, apuntaló.

Más de 4,000 participantes han llegado a pisar “Enamorándonos”, sobre 3,800 puertas del amor han sido abiertas y gracias al programa se han realizado más de 14 bodas.