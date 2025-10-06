Arranca con éxito “NotiCentro al Amanecer” fin de semana
El programa lideró en todos los demográficos, según reveló la estación.
Wapa Televisión celebra el éxito del primer fin de semana de transmisión de NotiCentro al Amanecer los sábados y domingos. Según los resultados de la encuestadora Nielsen, el estreno del programa, que cuenta con Sylvia Verónica Camacho y José Santana como sus presentadores, lideró contundentemente en todos los demográficos en el horario de 8:00 a 11:00 a.m.
El sábado 4 de octubre, la producción alcanzó un 56% de share en Hogares, superando ampliamente a la competencia. En Mujeres 18-54, Wapa obtuvo un sólido 65%, mientras que en Hombres 18-54, se alzó con un 52%, y en el de Personas 55+, el 61% vio a Wapa. El domingo 5 de octubre se consolidó ese crecimiento. Wapa alcanzó un 51% de share en Hogares, 55% en Mujeres 18-54, un dominante 72% en Hombres 18-54 y 63% en Personas 18-54 años.
Cabe señalar que, entre las 8:00 a.m. y las 11:00 a.m., la programación de los competidores directos del canal 4 —Telemundo y TeleOnce— consiste principalmente en programas pagados (infomerciales).
NotiCentro al Amanecer se transmite de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 10:00 a.m., y los sábados y domingos, de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. por Wapa Televisión, Wapa América y wapa.tv/envivo. También, está disponible por Wapa+, y los domingos se puede escuchar en directo a través de WKAQ 580 AM.