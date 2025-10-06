Wapa Televisión celebra el éxito del primer fin de semana de transmisión de NotiCentro al Amanecer los sábados y domingos. Según los resultados de la encuestadora Nielsen, el estreno del programa, que cuenta con Sylvia Verónica Camacho y José Santana como sus presentadores, lideró contundentemente en todos los demográficos en el horario de 8:00 a 11:00 a.m.

El sábado 4 de octubre, la producción alcanzó un 56% de share en Hogares, superando ampliamente a la competencia. En Mujeres 18-54, Wapa obtuvo un sólido 65%, mientras que en Hombres 18-54, se alzó con un 52%, y en el de Personas 55+, el 61% vio a Wapa. El domingo 5 de octubre se consolidó ese crecimiento. Wapa alcanzó un 51% de share en Hogares, 55% en Mujeres 18-54, un dominante 72% en Hombres 18-54 y 63% en Personas 18-54 años.

Cabe señalar que, entre las 8:00 a.m. y las 11:00 a.m., la programación de los competidores directos del canal 4 —Telemundo y TeleOnce— consiste principalmente en programas pagados (infomerciales).

NotiCentro al Amanecer se transmite de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 10:00 a.m., y los sábados y domingos, de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. por Wapa Televisión, Wapa América y wapa.tv/envivo. También, está disponible por Wapa+, y los domingos se puede escuchar en directo a través de WKAQ 580 AM.