El meteorólogo Devon Lucie, quien recientemente asumió el cargo de jefe del equipo meteorológico del canal WDSU, fue arrestado el pasado domingo 5 de octubre por presuntos incidentes de violencia de género, abuso infantil y resistencia al arresto, según reportes publicados por PEOPLE y Nola.com.

Lucie fue detenido tras un supuesto altercado físico con su pareja en su residencia, luego de que ambos asistieran a un festival en Gretna, Luisiana.

Devon Lucie. ( Jefferson Parish Sheriff's Office )

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por Nola.com, la discusión habría comenzado en el evento y continuado en la vivienda, a donde la pareja regresó por separado.

PUBLICIDAD

La mujer, cuyo nombre no ha sido revelado, indicó a las autoridades que Lucie la agredió físicamente en el dormitorio mientras sus dos hijos dormían en la sala. Según el informe policial, presentaba varios cortes y hematomas visibles en la parte superior del cuerpo, así como golpes en el rostro. Por su parte, Lucie también tenía rasguños faciales, visibles en la fotografía policial.

El canal WDSU confirmó que Lucie fue suspendido temporalmente de sus funciones mientras se lleva a cabo la investigación.

La estación señaló que seguirá monitoreando el proceso legal antes de tomar decisiones adicionales.

Devon Lucie se unió a WDSU en agosto de 2024, tras el retiro de la veterana meteoróloga Margaret Orr.

En ese momento, Lucie compartió su entusiasmo por asumir el nuevo cargo, asegurando en redes sociales sentirse “honrado” por la oportunidad.

Las autoridades continúan investigando el caso y, hasta el momento.