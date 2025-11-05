Alex Vincent abandonó los rasgos infantiles que convirtieron a su rostro en uno de los más memorables del cine de terror, en su actuación en “Chucky”, y hoy, a sus 44 años, sigue dando vida a ese pequeño niño atemorizado que, alcanzado por el paso de la edad, busca cobrar venganza de las fechorías cometidas por el muñeco diabólico.

Era 1988, cuando Vincent -a sus seis años- obtuvo el papel para dar vida a Andy Barclay, un pequeño niño que vive a lado de su madre Karen, quien recientemente atravesó la muerte de su esposo. Solos, sobreviven, ella con el objetivo de satisfacer los deseos de cumpleaños de su pequeño hijo; él, con el anhelo de que le sea obsequiado un muñeco “Good Guy”.

PUBLICIDAD

De las 12 películas que se estrenaron la misma semana que “Chucky”, esta fue la que encabezó la taquilla de las mil 377 en que fue lanzada, debido a que se trataba de una propuesta novedosa que no había sido tocada, de la misma manera, por otra cinta del género.

La actuación de Alex fue una de las más aclamadas pues, a pesar de su corta edad, fue capaz de mostrar el terror encarnizado que un menor podía experimentar ante eventualidades sobrenaturales, como las que tenían lugar en el desenlace la de película.

Vincent volvió a la franquicia en la segunda parte, cuando tenía 10 años, y luego de trabajar en dos cintas que nada tenían que ver con el terror, pero para la tercera entrega, los productores optaron por buscar a un nuevo actor para dar vida a Andy, decisión que él mismo reconoce que llegó a traumarlo.

Así, decidió alejarse por completo de la actuación y buscar otras maneras de destacarse en el ámbito profesional, pero la verdad es que su conexión a “Chucky” lo llevó a volver a la historia, en 2013, cuando tenía 32 años y apareció en la escena poscréditos de “La maldición de Chucky”.

Y, cuando se anunció el rodaje de una serie del mítico personaje, para los fans cautivos supuso un aliciente saber que Alex aparecía en la producción, dando vida a su propio personaje que, luego de años, busca cobrar venganza por todo el mal que el muñeco llevó a su vida.

En la actualidad, Vincent suele compartir fotografías de su trabajo en el rodaje de la serie que, luego de tres temporadas, fue cancelada en septiembre del año pasado. Sin embargo, él sigue demostrando gran gusto por el mundo de cine de terror y por el personaje que lo llevó a la fama.

También asiste a convenciones, donde decenas de fans se retratan con él y le expresan el cariño que les inspira su personaje.