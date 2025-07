Las búsquedas en línea del tema “adoptar un perro cerca de mi”, incrementaron en un 513% tras el estreno de ‘Superman’, según informó The New York Post. Y es que el más reciente filme de James Gunn incluye un sorpresivo personaje que prácticamente se robó el estrellato. Se trata de ‘Krypto’, el famoso súper can procedente de Kriptón y que en los pasquines es la mascota de Superman.

Aunque se trata de un personaje creado por un generador de imágenes de computadora, la versión de ‘Krypto’ utilizada por Gunn se basa en una de sus mascotas, Ozu, un perro rescatado por el cineasta.

El cariño despertado por Krypto ha inspirado en miles el interés por adoptar un perro. Más concretamente, el interés por “adoptar un schnauzer” ha aumentado un 299 %, ya que Krypto parece ser una mezcla entre un schnauzer y un terrier mestizo.

Gunn reveló al New York Times que Ozu fue el modelo físico del cachorro volador, aunque Krypto tiene el pelaje blanco en lugar de gris y es un poco más grande que Ozu.

Previo al estreno de Superman, Warner Bros. contribuyó al interés por la adopción de perros, asociándose con Best Friends Animal Society para cubrir los gastos de adopción de mascotas del 1 al 10 de julio. 454 mascotas fueron adoptadas en todo Estados Unidos durante ese periodo.

Solo en 2024, casi 1,200 perros y gatos fueron sacrificados cada día en albergues del país simplemente por no tener un hogar. Las personas pueden marcar una diferencia vital al elegir adoptar de su albergue local. Para obtener más información sobre Best Friends o encontrar un albergue cercano, visita salvaunamascota.org

Aunque ‘Superman’ ha superado todas las expectativas de Warner Bros., DC, en sus redes sociales, Gunn aseguró que el aumento en el interés por la adopción de animales “puede ser lo mejor”.

“Ozu no tiene ni idea de que todo esto está sucediendo, pero si lo supiera, estaría orgulloso”, escribió en sus redes sociales.

El director de “Superman” compartió su experiencia con el compromiso de adopción de su perro, diciendo que al principio, su perro era “el peor perro del mundo”. Recordó que Ozu “me mordía los pies hasta hacerme sangrar, se comió mi nuevo portátil de 10 ,000 dólares, mordió todos mis zapatos y nuestros muebles, y yo pensaba: ‘Gracias a Dios que no tiene superpoderes”’.

María Gabriela de Faría se viste de heroína

Jude se suma a los dos gatos que la actriz adoptó mientras filmaban en Colombia. ( Suministrada )

La actriz venezolana María Gabriela de Faría, quien le dio vida a la villana ‘The Engineer’ en la cinta, asumió el papel de heroína en la vida real la semana pasada cuando adoptó un perro rescatado durante un evento especial de proyección de la película en Miami. Jude, un cachorro mestizo de schnauzer de cinco meses, fue uno de los dos perros para adopción del Departamento de Servicios para Animales del Condado de Miami-Dade que asistieron al evento junto a Best Friends Animal Society, una organización nacional líder en bienestar animal dedicada a salvar las vidas de perros y gatos en los albergues de Estados Unidos. Inspirados por el fiel compañero de Superman, Krypto el Superperro, WBD y Best Friends se unieron en una poderosa colaboración para ayudar a que las mascotas en albergues encuentren hogares amorosos. Como parte de una campaña nacional multifacética para generar conciencia sobre los animales adoptables y eliminar barreras a la adopción, la iniciativa incluyó un evento de adopción a nivel nacional previo al estreno de Superman. Del 1 al 10 de julio, WBD cubrió los costos de adopción en las ubicaciones de Best Friends y albergues asociados en todo el país, alentando a los fans a convertirse en héroes reales al adoptar una mascota necesitada. Desde la alfombra roja, De Faría expresó su entusiasmo por combinar el estreno de Superman con su pasión por apoyar la adopción de mascotas. “Esta película de Superman fue inspirada por el perro del director James Gunn, Ozu, un perro rescatado que le cambió la vida”, dijo De Faría. “Para mí es un sueño poder mezclar una película tan grande e importante con algo que significa tanto para mí en lo personal”. Jude se une a los dos gatos rescatados que María Gabriela adoptó previamente mientras filmaba en Colombia. “Celebramos la historia de adopción de María Gabriela de Faría y Jude”, dijo Julie Castle, directora ejecutiva de Best Friends Animal Society. “En todo el país, gatos y perros adoptables están buscando a sus propios superhéroes y creemos que todos ellos merecen un final heroico como el de Jude. Esperamos que esta historia inspire a personas en todo el país a usar sus superpoderes para salvar vidas”.