El público joven acudió en masa a las salas de cine de todo el país este fin de semana. Sin embargo, no fue por la película de gran presupuesto de “La guerra de las galaxias”, “El mandaloriano y Grogu”, que cayó estrepitosamente en su segundo fin de semana, sino por una película de terror de pequeño presupuesto de un cineasta novel de 20 años que empezó en Internet.

“Backrooms”, estrenada por A24 en 3,442 localidades de EE.UU. y Canadá, recaudó la asombrosa cifra de 81.4 millones de dólares en sus tres primeros días en los cines, según las estimaciones del estudio el domingo. Eso es sólo unos cientos de miles de dólares por debajo de lo que “The Mandalorian and Grogu” ganó en sus tres primeros días el fin de semana pasado; y “Backrooms”, que fue dirigida y co-escrita por el creador de YouTube Kane Parsons, costó sólo 10 millones de dólares para producir.

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El éxito salvaje de “Backrooms” ni siquiera perjudicó a “Obsession”, que también es el debut como director de un YouTuber, Curry Barker, que sólo tiene 26 años. Tres fines de semana después, “Obsesión”, una película que costó menos de un millón de dólares, aún no ha bajado de sus ganancias del fin de semana de estreno. Este fin de semana, subió un 10% con otros 26.4 millones de dólares para terminar en segundo lugar, dejando a “La guerra de las galaxias”, la película de la franquicia heredada del veterano cineasta y los estudios Walt Disney, en tercer lugar con 25 millones de dólares.

YouTube podría no ser la muerte de las salas de cine después de todo. Si este fin de semana sirve de indicio, podría ser la nueva gran esperanza de la industria.

Este fin de semana también se estrenaron en los cines “The Breadwinner”, una comedia familiar con calificación PG protagonizada por el popular cómico Nate Bargatze, y “Pressure”, un sólido drama de la Segunda Guerra Mundial sobre las tensas 72 horas previas al Día D con el oscarizado Brendan Fraser. Pero fueron los YouTubers veinteañeros los que atrajeron a más público.

“Backrooms” empezó como un creepypasta -una leyenda urbana generada en Internet- antes de que Parsons convirtiera el concepto, sobre una extensión interminable de habitaciones y pasillos aburridos y deprimentes, en una serie web viral, que realizó con la ayuda del software de gráficos 3D de código abierto Blender. Llamó la atención de las productoras de James Wan y Shawn Levy, que se interesaron por llevarla al siguiente nivel; pronto se empezó a desarrollar una película protagonizada por Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve.

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Incluyendo las proyecciones internacionales, “Backrooms” ya ha recaudado 118 millones de dólares en todo el mundo. Según A24, Parsons es ahora el director más joven en lograr el número 1 mundial. También es una apertura récord para el estudio, cuya anterior marca más alta fue “Civil War”, que se estrenó con 25.5 millones de dólares en 2024.

La película, clasificada R, recibió buenas críticas y atrajo a los cines a un público joven y diverso. Según las encuestas a pie de sala, el 86% de los espectadores tenía menos de 35 años, más de la mitad menos de 25 y el 44% menos de 21. Muchos asistieron en grupo. Muchos acudieron en grupo y se registraron entradas agotadas, salas llenas y repeticiones. Sin embargo, el público le otorgó una puntuación de B- en CinemaScore.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.