La esperada Gran Final de Super Chef All Star culminó con la victoria de Franco Micheo y Luis Morales “Bebesauro”, quienes se llevaron el premio de $40,000, tras dominar la receta final de esta competencia. La dupla campeona compitió desde el primer día junto a los finalistas Marena Sofía y Keropi Sánchez, en una edición marcada por la intensidad, el compañerismo y el talento.

La prueba definitiva presentó un nivel de dificultad máxima. La receta de esta noche, evaluada por los jueces; Chef Enrique Piñeiro, Chef Giovanna Huyke y Chef Héctor Rosa, constó de; Ostras frescas con mignonette de cilantro, Filete de chillo con ajo blanco y aceite de recao, Filet mignon con demi-glace de chocolate y café y Milhojas de apio. Además, la sorpresa de la noche, revelada por la Chef Giovanna, fue la exigencia artística de crear una canasta de frutas a base de melón, un reto que elevó la presión en la cocina.

PUBLICIDAD

Varios de los participantes achicharrados estuvieron durante la gran final, junto al presentador Luis Ponce. Esta temporada reunió a celebridades que encendieron la pantalla y elevaron el nivel culinario. Además de los cuatro finalistas, también participaron: Melina León, Luisito Vigoreaux, Yaiza Figueroa, Jennifer Fungenzi, Adriana Filomeno, Alí Warrington, Otilio “Bizcocho” Warrington, Carla Cortijo, David Huertas, Juliana Rivera, Jorge Luis Ramos, Freddo Vega, Alex Díaz, Josué Carrión “Mr. Cash”, Manny Manuel, Keiry Narváez y Catherine Castro.

22 Fotos El programa estrenará el martes, 9 de septiembre, a las 7:00 p.m. por Wapa TV.

La victoria de Franco Micheo y Luis Morales “Bebesauro” los posiciona como los campeones indiscutibles de la temporada All Star de Super Chef Celebrities, celebrando su crecimiento, dominio culinario y extraordinaria química como equipo.