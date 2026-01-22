El puertorriqueño Benicio del Toro recibió este jueves una nominación al Óscar a mejor actor de reparto por su interpretación en la comedia negra ‘One Battle After Another’, del cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson.

Del Toro comparte categoría con su compañero de reparto Sean Penn, además de Jacob Elordi (‘Frankenstein’), Deloy Lindo(‘Sinners’) y Stellan Skarsgard (‘Sentimental Value’) y el ganador se dará a conocer el próximo 15 de marzo en la 98º edición de los premios más prestigiosos del cine.

El actor puertorriqueño buscará la segunda estatuilla de su carrera cinematográfica tras alzarse en 2001 con el Óscar a mejor actor de reparto en ‘Traffic’. También estuvo nominado en 2004 en la misma categoría por ’21 Grams’.

En ‘One Battle After Another’, el proyecto del aclamado Anderson, del Toro interpreta a St. Carlos es un personaje clave en la trama, descrito como un sensei de kárate y protector de la comunidad indocumentada de Baktan Cross.

La película parte de la adaptación cinematográfica de una novela, que mezcla el suspense de acción con tintes de comedia negra. Protagonizada por Leonardo DiCaprio, combina acción con un retrato íntimo de la ambición y la rivalidad y se ha convertido en una de las favoritas este año de la crítica.