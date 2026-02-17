El atleta mexicano Kelvin Noé Rentería, conocido como “El Vaquero”, y la futbolista profesional mexicoamericana Anisa Guajardo se coronaron la noche del lunes campeones de la décima temporada de Exatlón Estados Unidos, titulada Arena de Campeones.

Ambos ganadores recibieron un premio de $200,000.

Los puertorriqueños Dan Pastrana y Wilmarie Negrón también protagonizaron la intensa jornada final y estuvieron a punto de alzarse con el trofeo de campeones.

Rentería, integrante del equipo azul, superó en la final masculina al expelotero boricua, apodado “El Halcón”, representante del equipo rojo. Por su parte, Guajardo, del equipo rojo, se impuso en un reñido enfrentamiento a “La Leona de Villalba”, del equipo azul.

Entre los participantes destacados de la temporada también figuraron los finalistas Emmanuel Jáquez y Viviana Michel, Denisse Novoa y José Juan “Gallito” Vázquez, así como Lorenzo Figueroa, hijo del cantante Chayanne.

La gala final, cuyo último segmento se emitió en vivo, culminó con el anuncio oficial de una temporada 11 por Telemundo.