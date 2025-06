Ya se rueda en la Isla el nuevo proyecto cinematográfico del cineasta Julio Román (“Los mecánicos”, “Nosotros los de la fe”). Se trata de “The Whisper”, cinta de temática cristiana que cuenta en su elenco con el actor estadounidense Cameron Arnett. Precisamente, con él pudimos sentarnos a charlar sobre varios temas de su carrera e, incluso, sobre su experiencia visitando la Isla por primera vez.

“Creo que es una combinación de varias cosas, ya sabes. Cuando aterricé aquí por primera vez pensé, bueno, esto se parece a Miami, pero a medida que recorres el paisaje del país ves lo antiguo, lo nuevo y lo tropical. Me encanta el aspecto tropical. Una cosa que no tenemos (en Estados Unidos), incluso cuando estás rodando una película, normalmente te gusta que las cosas sean iguales, no quieres que cambien las temperaturas, pero me encanta el hecho de que (en Puerto Rico) en cualquier momento hay lluvia. Incluso nos quedamos atrapados bajo la lluvia un par de veces. Pero ver que ese cambio ocurrió fue muy refrescante para mí, así que lo disfruté”, expresó de entrada.

Sabemos que has estado trabajando en la industria por bastante tiempo en proyectos variados. Vi en tu historial que incluso participaste en “Star Trek: The New Generation”. Pero, a lo largo de tu carrera has cambiado el enfoque hacia proyectos con una base de fe. Has trabajado en series, en películas... ¿Cuál fue tu motivación para empezar a hacer ese tipo de proyectos?

Bueno, de ahí nace “Cristo sobre la carrera” (en referencia al nombre del movimiento que el actor lidera junto a su esposa, el cual hace el llamado a que las personas hagan a Dios parte de sus vidas profesionales). Cuando vivía en California obtuve mi primera serie de televisión. Intentaré resumirlo. En ese momento querían que hiciera escenas con desnudez parcial. Como cristiano, eso no era algo que yo estuviera dispuesto a hacer. Después de rechazarlo perdí todo. Literalmente, todo se vino abajo. Me encontré en Atlanta, Georgia, pastoreando durante casi dos décadas. Y en ese tiempo, Dios me trajo de vuelta al cine, pero desde el enfoque cristiano. Por lo que me pasó en California y cómo afectó mi vida le dije al Señor: ‘Tú sabes quién soy, sabes lo que esto me hizo antes. No quiero perseguir la actuación. Dame lo que tú quieras para mí y estaré feliz con eso’. Y después de más de 65 películas, siete series de televisión diferentes, y sin necesidad de hacer audiciones, Dios me ha demostrado que esto es lo que Él quiere para mí. Así que estamos extremadamente agradecidos por lo que hemos visto que Él está haciendo.

Durante tus estrenos y campañas promocionales de estos proyectos, ¿qué has visto en cuanto al impacto que han tenido en las personas y sus vidas?

Ha sido surrealista, muy conmovedor. Porque realmente no se trata de lo que uno ha hecho, sino de lo que Dios ha hecho por ti y a través de ti. Mencionaste “The Forge” (actualmente es un fenómeno a nivel internacional). Se ha convertido en la número uno en varios países y mi esposa y yo nos hemos convertido en el rostro del discipulado a nivel global. Ha superado nuestras expectativas y lo que normalmente se espera de una película. Sigue creciendo, sigue teniendo impacto. Desde que se estrenó en agosto del año pasado no ha dejado de ganar tracción. Es algo verdaderamente humilde de presenciar.

Cuando lees un guión o te proponen un proyecto, ¿en qué te enfocas? ¿Qué buscas al elegir un proyecto?

Principalmente busco que la palabra de Dios se refleje en la vida de los personajes. Lo que está pasando con “The Forge” es exactamente lo que espero de una película cristiana: impacto, transformación real en la vida de las personas. Ahora estamos trabajando en “The Whisper” y lo que me encanta de este guión es cómo explora la perspectiva sobrenatural de Dios. En “The Forge” nos enfocamos en el discipulado, en que las personas se parezcan más a Él. Pero ahora, con “The Whisper” se presenta una continuación natural: muestra que para Jesús lo sobrenatural era algo normal, cotidiano. Deberíamos estar viendo lo que Él hizo, e incluso cosas mayores. Eso es lo que me encanta de “The Whisper” y creo que tendrá un impacto similar en la iglesia, como lo tuvo “The Forge”.

Hablando de “The Whisper”, este es el noveno proyecto de Julio Román y el primero que produce en inglés. ¿Cómo ha sido trabajar con él? ¿Es diferente comparado con los directores a los que estás acostumbrado?

Desde una perspectiva cristiana no hay mucha diferencia entre trabajar con cristianos en Estados Unidos o aquí en Puerto Rico. La atmósfera es la misma: todos se aman, oran unos por otros, no hay tensiones. Pero lo que sí me encanta de estar aquí es que todo es más relajado, hay más diálogo, incluso durante la producción. Y claro, mucho “spanglish”, ¿sabes? Mi español está mejorando y me gusta eso. De hecho, debería haberlo aprendido hace tiempo. Adoro la cultura, la calidez de las personas. En Puerto Rico hay una inclinación natural hacia la familia, hacia el cariño y eso lo aprecio mucho.

¿Puedes contarnos un poco sobre tu personaje en esta película?

Interpreto a Emmanuel. Tiene una relación muy dinámica con Dios. No solo cree en Dios, sino que le cree a Dios. Eso lo hace diferente: no se deja afectar por lo que afecta a los demás porque su fe y su confianza están bien fundamentadas. Creo que este personaje puede darle a la iglesia una nueva perspectiva: así es como deberíamos creer. Y esa creencia debería generar un ambiente que demuestre que Él es verdaderamente Dios. Me identifico mucho con Emmanuel porque también creo en tener una relación cercana con Dios, donde Él es Rey, es Señor, y te habla.

También sé que has trabajado como director, ¿hay planes para dirigir algo más?

Sí, tenemos varios proyectos en proceso. Mi esposa y yo producimos juntos. Es un buen problema tener tanto trabajo como actor, pero eso ha hecho difícil dedicar tiempo a dirigir o producir mis propios proyectos, porque eso requiere estar involucrado desde el inicio hasta mucho después del final. Pero sí, tenemos algunas cosas en camino. Hemos contratado guionistas y recibido buenos comentarios. Sí puedo decir que uno de esos proyectos se llama “Beyond the Mountain” y otro en el que estamos trabajando ahora se titula “The Basketball”, que aborda el tema del racismo. Así que sí, hay varias cosas en nuestra lista y veremos cómo se da el tiempo.

¿De qué manera influye tu experiencia como actor en tu trabajo como director?

Muchísimo. Me encanta trabajar con directores que también son actores. Tener esa sensibilidad sobre lo que un actor vive, lo que piensa, lo que necesita del director y del ambiente para construir un personaje... eso marca la diferencia. El público ve el producto terminado, bien pulido, pero durante el rodaje hay muchos aspectos técnicos y distracciones. Como director que es actor puedes crear una atmósfera adecuada, sacar emociones auténticas, entender lo que pasa internamente en el actor. Eso, sin duda, es una gran ventaja.

No podía terminar la entrevista sin hacerle a este actor la pregunta más crucial de todas: ¿cuál ha sido tu comida favorita de la Isla hasta ahora?

¡Oh, Dios mío! Probé el trifongo. Ya había probado el mofongo, pero alguien del equipo me dijo: “Tienes que probar el trifongo”. Fuimos a un restaurante, lo pedí con mariscos y... ¡wow! Definitivamente voy a volver.