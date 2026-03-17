El ganador de la edición All-Stars de “La casa de los famosos”, Carlos Antonio Cruz (Caramelo), confirmó su apoyo a Celinee Santos en la sexta temporada del “reality show” de Telemundo.

El tiktoker pidió a sus fanáticos que voten por la Miss República Dominicana Universo 2024, quien estuvo nominada por segunda vez en la competencia que inició el pasado 17 de febrero.

Durante su participación en el programa “Hoy día”, Caramelo respondió al simulacro de la llamada que le hizo su compatriota con un plátano desde “la casa”.

“Aló, sí, cuéntame Caramelo. ¿Que si vamos hacer el ‘back to back’ este año, por primera vez, en ‘La casa de los famosos’, dos personas del mismo país ganar? Vamos con todo, vamos a fajarnos con todo el mundo”, comentó Santos.

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Mientras, Caramelo respondió: “Celinee, casi me seco esperando tu llamada, vamos por el ‘back to back’. ¡Plátano power! Te quiero mucho. Team Caramelo, a votar por Celinee, vamos a salvarla que también está nominada esta semana”.

Santos fue salvada por el público hace una semana, resultando eliminado el actor Sergio Mayer.

Este lunes, Santos volvió a figurar entre los nominados después de la sanción ordenada por la producción para todos los habitantes a raíz de los episodios de violencia que rompieron las reglas del “reality show”.

Santos y los otros nominados resultaron salvados ante la eliminación de la mexicana Vanessa Arias.