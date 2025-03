“Mientras más inclusión, palabra que parece estar prohibida en estos momentos, y más variedad, mejor”, así se manifestó Carmen Jovet, quien reafirma su compromiso por la búsqueda de la verdad en el nuevo ciclo de “Directo y sin filtro”, que arranca este lunes, a las 5:55 de la tarde, con más noticias, más análisis, sin perder el compromiso de informar, educar y entretener.

La conocida “Mujer Noticia” expresó que el nuevo formato del programa de ABC Puerto Rico, que contará con la incorporación de ABC News One, permitirá llevar el quehacer noticioso de Puerto Rico y Estados Unidos con más agilidad y precisión con la ayuda de nuevos productores y periodistas en el espacio televisivo.

“La cosa está demasiado caliente y demasiado polarizante, y mi mejor deseo es que, de una manera inteligente, pero con la cabeza bastante fría, podamos tener un programa de entrevistas, una búsqueda de la verdad, pero también, contar las verdades que pasan más suaves, con un poquitito de humor”, sostuvo la veterana comunicadora, quien halagó la incorporación de figuras como Yolanda Marrero, quien resaltará el impacto de la diáspora puertorriqueña desde Orlando, Florida; Sarah Angely Rodríguez, quien ofrecerá contexto y claridad a los hechos que impactan la nación, y la periodista investigativa Mardelis Jusino, que contribuirá su perspectiva y conocimiento como coanimadora del proyecto televisivo.

“Queremos menos adornos y más precision, ir directo al grano, y esto también con la aportación de periodistas de todas las generaciones, siendo la más vieja yo... no, la de mayor experiencia, la de varias décadas dando cara”, sostuvo Jovet, con perspicacia, añadiendo sentir la fortuna de permitir a comunicadores emergentes integrarse al oficio, algo que anhela que se dé con más frecuencia.

“Si no les damos las experiencias, las oportunidades de trabajar a los jóvenes, ¿para cuándo los vamos a dejar? Ya los jóvenes están hasta la coronilla que le digan: ‘Caramba, tú no has tenido otras experiencias de trabajo’. Para mí, siempre ha sido un gusto dar experiencia laboral por primera vez a una persona, así como ser realmente inclusivos“, destacó.

“Hay que sumar la visión de diferentes generaciones. Yo puedo trabajar con gente de todas las edades, y todos pueden tener una mirada distinta, y todo el mundo tiene una mirada distinta, pero eso no es conflictivo. Al contrario, el mundo está hecho de mucha gente, con formas distintas de mirar las cosas”, agregó.

La mayagüezana también sostuvo sentirse honrada por abrir “una puertita” para la representación femenina en el campo del periodismo. “Cuando yo empecé, eso era una cosa del otro mundo. Hoy día, se ve que en todas las redacciones, en todos los canales de televisión, todas las estaciones de radio, en las redes sociales, las mujeres son una presencia esencial, eso nos va a ayudar”, aseguró la también productora, quien se convirtió en la primera reportera ancla de la televisión boricua en 1968, al integrarse al programa “Panorama mundial”, en WIPR.

La también animadora indicó que, con este espacio compuesto también por periodistas y analistas como Limarys Suárez, Jonathan Lebrón y Armando Valdés, el público “se sienta conectado con nosotros y representado en la información que traemos al programa”.

“Soy una entusiasta y una optimista empedernida, yo cada día me levanto, todo lo veo mejor, y esos que vienen con el ‘ay, este país’, mira, no, este país es el mejor del mundo. Yo me siento feliz en este país, tiene a la gente más amable, más hospitalaria, más creativa en todo el mundo, en todas las areas. Yo soy una puertorriqueña con complejos de que mi país es el mejor”, apuntaló.

Jovet, igualmente, manifestó que, aún con la buena actitud y su deseo por un mejor porvenir, reconoce los desafíos que afronta el mundo de las comunicaciones tras una ola de desinformación y tensiones sociopolíticas.

“Ese es el reto del siglo XXI, qué es cierto y qué es falso, no es tarea fácil, pero sí requiere desarrollar pensamiento crítico y cotejar fuentes variadas de información, especialmente en un mundo donde la inmediatez, ese interés de sacar la noticia primero que alguien y más rápido que nunca, apremia. Y yo creo que hay que tomar un tiempo adicional para explorar y verificar, y hay que tener tiempo también para rectificar cuando nos equivocamos, algo que no vemos con mucha frecuencia. Pero saber qué cosa es cierta, qué cosa es falsa, requiere balance”, acotó.

“Yo miro las tendencias nacionales, y si me toca hablar del estatus político de Puerto Rico, no puedo dejar atrás a los independentistas, los populares, los victoriosos, los estadistas, ni los libreasocianistas, de eso puedo tener control. Ahora, yo no sé cuándo [el presidente de Estados Unidos, Donald] Trump va a cortar todos los empleos que ha prometido, no sé si va a hacer realidad las 275 órdenes ejecutivas, pero yo sí sé lo que puedo controlar, puedo controlar que mis entrevistas y mi participación sean justas, balanceadas, y sobretodo, sean como yo soy en la vida real, yo soy una persona con buen sentido del humor, podría ser comediante si quisiera, ¡si quisiera!“, agregó.