Carmen Nydia Velázquez y Camila Monclova están listas para llevar mucho misterio y una buena dosis de tensión, acompañado de una reflexión sobre lo importante que es saber quién eres y de dónde vienes en el “thriller” psicológico boricua “Borealis”, que llegará a salas de cine el 16 de abril.

Laa actrices expresaron su entusiasmo por formar parte de la película de 92 minutos escrita, dirigida y fotografiada por Heixan Robles, con la producción de Gretza Merced Cruz y Vanessa López, que narra cómo la llegada de una inusual ráfaga solar provoca que el mundo estuviera ocupados de personas que carecen de memoria, llevándolos a la difícil decisión entre confiar en el único individuo que alega acordarse de todo, o llegar a la verdad por cuenta propia.

PUBLICIDAD

“¡Esto es una película de ciencia y ficción puertorriqueña!”, expresó en entrevista telefónica Velázquez, quien se catalogó como una fan de ese género “desde niña” y manifestó su orgullo por formar parte del filme que reúne en su elenco a figuras como Gretza Merced Cruz, Omar Torres Molina, José Brocco, Luis Torres Alicea, Emmanuel Reyes, Gerardo Ortiz y Ricardo Álvarez, asi como los actores internacionales Jorge Alberti y Néstor Rodulfo.

“Lo que me emociona de esta película es la dinámica que se está dando aquí, especialmente entre jóvenes que le están metiendo mano a este tipo de historias, y que la gente podrá ver un producto de calidad. Yo quiero que la gente vaya, porque lo poco que he visto me sobrecoge y me mueve, y que sientan esa misma curiosidad que siento yo”, expresó la también cantante, quien le dará vida al personaje de “Gloria”, quien intenta encontrar su verdadero nombre y su propósito de vida antes de la llamarada.

Monclova, por su lado, expresó alegría por unirse al proyecto de la casa productora Sereno Film Co., con el apoyo de The Pimienta Film Co., Producciones Cabeza y Árbol de Plata, donde le da vida a la “Licenciada”, una joven que se topa con “Gloria” y una tarjeta de presentación que no tiene nombre, sin saber por qué.

“Se encuentran en una cafetería, haciendo fila para el almuerzo, y de repente pasa la ráfaga y se encuentran en ese marasmo de saber quiénes somos, por qué estamos allí, y en quién rayos confiar durante la película, porque con lo único que pueden contar es con sus emociones”, resaltó la actriz, quien manifestó la importancia de trabajar en proyectos que se alejan un poco más del tradicional drama o la comedia, permitiendo a actrices como ellas, “divertirnos muchos y usar la imaginación, ser como nenes chiquitos”.

PUBLICIDAD

Y esa imaginación se hizo sentir en el “set” de la película -que se grabó en 2024 en diversos espacios de Río Piedras y Bayamón- donde la curiosidad que provoca la trama, así como las extensas horas de grabación (de 6:00 p.m. a 6:00 a.m.) provocaron que ambas desarrollaran sus teorías sobre lo que pasaba en la historia.

“Yo le preguntaba a Carmen: ‘entonces, qué pensaría mi personaje en ese mundo imaginario donde nadie tiene memoria, y si no tienen memoria cómo recuerdan cuándo tienen que respirar’ ”, compartió Monclova, quien añadió que ese ingenio le ganó muchos “regaños” de la producción.

Velázquez, por su lado, manifestó cómo una película que narra la lucha por recuperar la memoria colectiva la remontó a su juventud, cuando era alumna del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y estaba llena de ilusión por el futuro.

“Los espacios que usamos en Río Piedras para filmar, que tiene partes que están desoladas, como si hubiera pasado una bomba atómica, me parecieron perfectos, hasta estéticos para lo que nosotros queremos proyectar con esta película. Ver ese deterioro me ayudó hasta sumergirme más en lo que es ‘Borealis’; me dio mucho sentimiento”, apuntaló.

Monclova, por su parte, asegura que el público se podrá conectar a una historia de una joven llamada “Thalía”, que solo busca saber quién y quiénes son esos “demonios” que la persiguen.

“Ella está bregando con un pasado que está construyendo y el público descubrirá personajes que amará al principio y odiará al final, y vice versa. La gente se lo va a gozar, es como una experiencia inmersiva”, sostuvo.

“Borealis”, producción realizada gracias a los fondos ARPA y el apoyo del Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico, estará en las salas de cine de Caribbean Cinemas desde el 16 de abril.