Entre anécdotas y recuerdos, la periodista Charito Fraticelli fue despedida esta tarde por sus compañeros de Telenoticias (Telemundo), tras acogerse a la jubilación luego de una destacada trayectoria como reportera y presentadora de noticias.

“Charo es única. Charo es irrepetible. Nos alegramos, porque puedes pasar de una etapa a otra, en este caso en la etapa de la jubilación y vas a continuar otra etapa. Te vamos a extrañar por la calidad de persona que eres y por la calidad de tu trabajo”, expresó el ancla de Telenoticias, Jorge Rivera Nieves, en un video que compartió el canal en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

La comunicadora trabajó 46 años en Telemundo.

“Hoy celebramos una trayectoria llena de dedicación, pasión y compromiso con Telemundo Puerto Rico. Gracias por tantos años de entrega, por tu profesionalismo y por dejar una huella tan valiosa en cada proyecto y en cada compañero. Que esta nueva etapa esté llena de nuevas aventuras”, lee el mensaje que acompaña la publicación visual.