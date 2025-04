Será el próximo 5 de junio cuando, en medio de una controversia, la vida de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” llegue a la plataforma streaming de Max.

El anuncio lo dio esta mañana la propia compañía, precisando que serán ocho episodios con estreno semanal, todos los jueves.

“Chespirito: sin querer queriendo”, títulos de la producción, ha estado envuelto en la polémica por una probable aparición y sin autorización, de Florinda Meza, quien durante cuatro décadas estuvo en la vida profesional y sentimental del comediante.

Antes de las risas, hubo sueños. Antes de los personajes, hubo historias… aquí empieza el universo que marcó a generaciones. Fue #Chespirito: #SinQuererQueriendo, pero te va a llegar al corazón.

Nueva serie biográfica, 5 de junio por Max. pic.twitter.com/dKtcyGm73n — Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) April 16, 2025

En su momento Guillermo Pous, abogado de Meza, dijo a EL UNIVERSAL que hasta que saliera la serie sabrían qué acciones tomar al respecto.

PUBLICIDAD

“Aún y cuando la pinten como la gran dama que es, no tienen derecho para explotar biográficamente sus derechos. La propiedad del personaje Doña Florinda como tal, es un derecho que le corresponde a Roberto Gómez Fernández, pero lo que pasa es que es una versión respecto a la vida de Don Roberto, no de los personajes”, subrayó el especialista.

“Y la señora Meza, en lo personal y en lo profesional, estuvo con Don Roberto en sus últimos 40 años (de vida), no habría forma (de que no aparecería), no tendría sentido”, precisó.

De acuerdo con el elenco dado a conocer por Max, el nombre de Meza no figura en los personajes. En el teaser difundido hace una semana sí aparece “Doña Florinda”, interpretado por Bárbara López. Pero López no da vida a Meza, sino a una mujer llamada “Margarita Ruiz”, que a su vez es la responsable de encarnar al personaje de la vecindad.

Tampoco aparece el nombre de Carlos Villagrán “Quico”, sino que fue modificado por el de “Marcos Barragán”, que será interpretado por el actor Juan Lecanda (“Como dice el dicho).

“Chespirito: sin querer queriendo” está basado en las memorias homónimas escritas por Gómez Bolaños. Pablo Cruz (“El estudiante”) fue elegido para ser el protagonista.

El en elenco figuran Miguel Islas, como Ramón Valdés (“Don Ramón”); Paola Montes de Oca, interpretando a María Antonieta de las Nieves (“La Chilindrina”); Arturo Barba siendo Rubén Aguirre (“Profesor Jirafales”); Andrea Noli como Angelines Fernández (“La Bruja del 71”) y Eugenio Bartilotti en el papel de Edgar Vivar (“Señor Barriga”).

Roberto Gómez Fernández, hijo de “Chespirito”, estuvo cerca de la bioserie.