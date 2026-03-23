El talento puertorriqueño dijo presente en las audiciones de “Boricuas con talento”, donde cientos de personas de toda la Isla se dieron cita para demostrar sus habilidades y buscar una oportunidad en este nuevo “reality show”.

Las audiciones presenciales se llevaron a cabo en el Hotel Meliá en Ponce, el Teatro Sol de San Germán y los estudios de TeleOnce en Guaynabo, reuniendo a participantes de 13 años en adelante, con talentos que abarcan desde la música y el baile hasta la comedia, el ilusionismo, la acrobacia y otras expresiones artísticas.

“ ‘Boricuas con talento’ es una plataforma para descubrir y celebrar la diversidad del talento que existe en Puerto Rico. Nos entusiasma ver la gran respuesta del público y la calidad de los participantes que han llegado a las audiciones”, indicó Josema Hernández, productor ejecutivo.

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El ganador de esta competencia tendrá la oportunidad de llevar su carrera al próximo nivel, recibiendo un premio de $25,000, además de exposición y desarrollo dentro de la industria del entretenimiento.

Las próximas audiciones se llevarán a cabo el jueves, 26 de marzo en el salón de ensayos del Centro de Bellas Artes de Caguas, a la 1:00 p.m., y el viernes, 27 de marzo en la plaza pública de Aibonito, a las 10:00 a.m., brindando más oportunidades a talentos alrededor de la Isla de formar parte de esta gran experiencia.

“Boricuas con talento” comienza el próximo 20 de abril y contará con la animación de José “El Negro” Figueroa. El jurado estará compuesto por el comediante de “stand-up”, creador de contenido y podcaster Keropi Sánchez, la cantante y compositora Yaire y el reconocido productor José “Pompi” Vallejo.

Para más información, pendiente a las redes sociales de TeleOnce.