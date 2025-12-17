Tras cuatro años en el aire, el programa investigativo Cuarto Poder dejará de formar parte de las producciones locales de WAPA en 2026. El analista político y conductor del espacio, Jay Fonseca, confirmó esta noche en el propio programa que la próxima semana se transmitirá su última emisión.

Visiblemente emocionado, el comunicador expresó sentirse “más que orgulloso” del equipo de reporteros investigativos y técnicos que formaron parte del proyecto.

Asimismo, anunció que la edición de esta noche fue la última grabada desde el estudio habitual y adelantó que la próxima semana se transmitirá una emisión “bien especial”.

PUBLICIDAD

Desde su estreno en septiembre de 2021, el programa se transmitió de forma consistente los martes a las 10:00 p.m., con un respaldo de audiencia notable.

En su etapa más reciente, el programa contó con un equipo de periodistas investigativas integrado por Cynthia López Cabán, Bárbara Figueroa Rosa y Liz Arelis Cruz Maisonave. Anteriormente, Milly Méndez, Hermes Ayala, Laura Isabel González, Katriana Vélez, Ámbar Suárez y Estefanía Soto Torres también formaron parte del equipo de investigación.

La periodista Bárbara Figueroa Rosa reaccionó a la cancelación de Cuarto Poder en sus redes sociales, donde expresó: “Me llevo más de lo q pierdo.Y me queda la satisfacción de q el equipo fiscalizó al poder de frente y con agallas. Si incomodó, hicimos buen trabajo”, manifestó esta noche.

“A seguir en búsqueda de la verdad aunque hayan mil barreras de transparencia en el proceso”, añadió.