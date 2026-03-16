Los Ángeles. El presentador de la edición 98 de los Óscar, el comediante Conan O’Brien, abrió la ceremonia con una llamada al “optimismo” en estos “tiempos tenebrosos” y un guiño a la importancia del idioma español en el mundo.

“El evento de hoy es internacional, pero si puedo ser serio por un momento, la gente que nos ve ahora en todo el mundo es consciente de que vivimos en tiempos muy caóticos y tenebrosos” y por ello, en su opinión estos premios son de especial resonancia.

O’Brien recordó que la ceremonia tiene representación de 31 países y en los filmes nominados están representadas personas y pueblos de diferentes culturas e idioma. “Esta noche rendimos tributo, no solo a películas, también a los ideales del arte, la colaboración, la paciencia, fuerza y una de las cualidades más raras estos días: el optimismo”.

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El presentador hizo un chiste al recordar que quería saludar a gentes de varios países y lugares en sus idiomas nativos. Saludos a los espectadores de España, Argentina y Los Ángeles (EE.UU.) todos, por supuesto, en el idioma español, dijo.

Mejor actor de reparto

Sean Penn se alzó este domingo con el Óscar a mejor actor de reparto por su interpretación en ‘One Battle After Another’, por el que competía con su compañero de reparto, Benicio del Toro; Jacob Elordi (‘Frankenstein’), Delroy Lindo (‘Sinners’) y Stellan Skarsgard (‘Sentimental Value’).

Mejor casting

‘One Battle After Another’ se ha alzado este domingo con el Óscar a mejor casting, una categoría queentrega por primera vez la Academia y en la que superó a ‘Hamnet’, ‘Marty Supreme’, ‘Sinners’, y la brasileña ‘O Agente Secreto’.